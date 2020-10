Esporte Grêmio volta aos treinos para sequência no Brasileirão

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após empate no Grenal 428, o Grêmio retornou aos treinamentos na tarde dessa segunda-feira (5), visando os próximos compromissos do Campeonato Brasileiro.

As atividades dessa segunda foram divididas entre trabalhos de recuperação e atividades no campo. No primeiro grupo estavam os jogadores que atuaram no clássico 428. Em um segundo momento eles foram ao campo para complementar o treino. Já no gramado, aqueles que não jogaram fizeram um treinamento técnico sob a orientação do auxiliar Alexandre Mendes.

Na quarta-feira (7), o Grêmio enfrenta o Coritiba na Arena. O técnico Renato Portaluppi não poderá contar com Jean Pyerre, Geromel e Kannemann, que estão se recuperando da COVID-19 e Bruno Cortez, por suspensão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

