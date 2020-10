Esporte Gurias Coloradas vencem a equipe do Palmeiras pelo placar de 3 a 1

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

Pela 13° rodada do Brasileirão Feminino A1, a equipe das Gurias Coloradas venceram a equipe do Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, na tarde dessa segunda-feira (5). Os gols foram marcados por Djeni, Belinha e Jheniffer, Rosana foi quem descontou para a equipe palmeirense.

No primeiro tempo de jogo, o Inter manteve a posse de bola e pressionou as adversárias no campo de ataque. Na sequência o Palmeiras também criou chances e o jogo seguiu intenso. Aos 16 minutos, Fabi Simões foi derrubada próxima da entrada da grande área e Djeni cobrou uma bucha, no ângulo e sem chances para a goleira adversária, abrindo o placar para as Gurias Coloradas. Depois do gol, a equipe colorada seguiram dominando o jogo e criando boas oportunidades em velocidade, com poucas chances para as adversárias, todas de falta.

Já na segunda etapa, o jogo reiniciou com equilíbrio das duas equipes. Nos primeiros 10 minutos, em escanteio cobrado por Rafa Travalão, Belinha ficou com o rebote e mandou de cabeça para o fundo das redes, ampliando o placar para as Gurias Coloradas. A equipe das palestrinas tiveram boas chances de falta, mas não souberam aproveitar. Aos 17, Jheniffer marcou o terceiro, em sobra da goleira. Aos 21, Rosana marcou para o Palmeiras.

O ritmo do jogo diminuiu devido ao forte calor em São Paulo, mas a partida seguiu equilibrada. Ambas as equipes criaram chances, mas o placar não sofreu alterações.

Com esse resultado, o Inter fica na terceira posição na tabela, com 27 pontos e derruba a invencibilidade de nove jogos do Palmeiras.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

