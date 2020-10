Esporte Inter retorna aos treinos com foco na sequência do Brasileirão

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Após o empate em a 1 a 1 contra o Grêmio no último sábado (3), o grupo colorado retornou aos treinamentos na manhã dessa segunda-feira (5), com foco total na sequência de jogos do Campeonato Brasileiro.

Vice-líder, a equipe do Inter teve o primeiro trabalho da semana comandado pelo técnico Eduardo Coudet. As atividades iniciais de movimentação, posicionamento e posse de bola foram realizadas por todo grupo. Depois, os atletas que estiveram em campo no clássico realizaram exercícios físicos no gramado, enquanto o restante do elenco trabalhou forte.

Com 22 pontos e visando garantir mais 3 para encostar no Atlético Mineiro, líder, o Inter pega o Red-Bull Bragantino na próxima quinta-feira (8), às 21h (de Brasília), em Bragança.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

