Esporte Moledo concede entrevista e destaca momento colorado

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Com sua titularidade em ascensão novamente, o zagueiro colorado Rodrigo Moledo concedeu uma entrevista para os canais oficiais do Inter após o treinamento dessa segunda-feira (5).

Sobre seu retorno ao sistema defensivo da equipe colorada, Moledo deu enfase nos dois últimos jogos, comentando sobre a importância dos pontos garantidos: ”Foram dois jogos importantes, pude voltar a jogar e ajudar o grupo. Contra o América de Cali já deixamos um pouco encaminhada nossa classificação e pude voltar no clássico, jogar. Agora é pensar na sequência do Campeonato Brasileiro.”

”Temos 4 jogos e precisamos retomar o futebol, precisamos retomar as vitórias e buscar a liderança da competição novamente.”, acrescentou.

O Inter não vêm de uma sequência positiva no Campeonato Brasileiros, em 10 jogos foram apenas 2 vitórias, e se vê cada vez mais, se afastando do líder Atlético Mineiro, sobre isso, o zagueiro ressaltou: ”Viemos trabalhando muito, conversando bastante, sabemos da necessidade de voltar a vencer para retomar no Campeonato Brasileiro, vamos buscar a vitória contra o Bragantino e sair com o resultado.”

Com o calendário brasileiro cheio, com dois jogos na semana, o grupo colorado sabe da importância de se manter em cima da tabela e lutar para garantir o título das 2, e quase 3 competições tendo em vista que a Copa do Brasil se inicia ao final do mês de outubro, e nas palavras de Rodrigo Moledo, o trabalho vem sendo feito para que o que eles desejam, aconteça: ”São dois jogos por semana então vamos precisar de todo mundo, vamos precisar do grupo, temos que nos preparar bem para que a gente chegue forte em todas as competições.”

”Estamos na vice-liderança do Brasileirão, por isso é importante vencer e somar pontos para que possamos encostar cada vez mais no líder, que é o Atlético Mineiro. E dar sequência no campeonato, na Libertadores já estamos bem encaminhados com a classificação para a próxima fase e vamos nos preparar bem para os próximos confrontos.”, adicionou.

O Inter entra em campo novamente na quinta-feira (8), contra o Red-Bull Bragantino, fora de casa, às 21h (de Brasília).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

