Esporte Protagonismo da base: a utilização de garotos na temporada tricolor

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O gol que abriu o placar no Grenal 428, foi o 19° gol marcado por um jogador vindo da base gremista. E não é a toa que falar dos garotos aos torcedores do Grêmio tem um alto valor, com os últimos sucessos vindos das categorias de base, os jovens ganham espaço e tomam conta de boa parte do grupo tricolor.

A utilização de jovens chegou a soma de 15 no ano de 2020, ainda abaixo de 2017 e 2019, mas alguns já vem garantindo seu espaço à algum tempo, e são titulares absolutos da equipe, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Pepê, e outros vão aparecendo conforme necessidade, Isaque, Ferreira e Rodrigues são exemplos.

O técnico Renato Portaluppi costuma dizer que o processo de formação vindo da base é uma das principais garantias para um grupo fechado e para resultados positivos. Mas mesmo que o número e aproveitamento sejam altos, chama atenção que alguns desses garotos vêm tendo chances em apenas alguns minutos da partida, Ruan, Guilherme Azevedo, Rildo, Lucas Araújo, Fabrício, jogam apenas a reta da final dos jogos, não tendo tanta oportunidade de mostrar seu futebol.

Mas os frutos da base não servem só para o campo, mas também para os cofres. O exemplo são jogadores como Everton, que chegou ao Grêmio em 2014, foi vendido para o futebol português após 6 anos no tricolor, dando uma alta quantia para o clube gaúcho.

Em 2020, com o uso de 15 jogadores vindos das categorias de base, o Grêmio teve 19 gols marcados por estes, o que mais uma vez, numa visão geral, consolida mais ainda um trabalho conjunto.

Confira os atletas da base usados em 2020:

Guilherme Guedes (5 jogos)

Ruan (3 jogos)

Rodrigues (7 jogos)

Darlan (16 jogos)

Jean Pyerre (13 jogos)

Patrick (8 jogos)

Rildo (4 jogos)

Matheus Henrique (21 jogos)

Lucas Araújo (2 jogos)

Pepê (20 jogos)

Fabrício (1 jogo)

Ferreira (9 jogos)

Isaque (20 jogos)

Guilherme Azevedo (7 jogos)

Everton (15 jogos)

* Por supervisão de: Marjana Vargas

