Esporte Alex Telles é vendido ao Manchester United e garante dinheiro ao Grêmio

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Reprodução / Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde dessa quarta-feira (5), o Manchester United anunciou a contratação do lateral esquerdo Alex Telles, brasileiro com passagem por Juventude e Grêmio. Pela formação do jogador, de acordo com o sistema de colaboração aos clubes formadores da Fifa, o Tricolor gaúcho tem direito a receber 0,5% de qualquer aquisição feita na carreira do atleta. Desta forma, os cofres do Grêmio devem receber nas próximas semanas R$ 665 mil. Já o Juventude, passa o Grêmio na corrida, vai lucrar R$ 4,6 milhões pelos 3,5% que tem direito pelo mecanismo de solidariedade. A fatia maior se deve ao período de estadia na formação nas categorias de base na comparação direta ao Grêmio.

O jogador chegou ao Grêmio em 2012, e no final de 2013 foi vendido para o Galatasaray, da Turquia, por 7 milhões de euros. Em 2015, foi por empréstimo para a Inter de Milão, aonde ficou até 2016, quando foi comprado pelo Porto.

Com a camisa do clube, foi campeão Português em 2017/2018, o brasileiro é o lateral-esquerdo com mais gols na história do clube – são 26 em 195 jogos. Ele fez três partidas nesta temporada, com dois gols marcados.

O lateral fechou sua negociação com o Manchester United por cerca de 15 milhões de euros (R$ 99 milhões). O contrato prevê cláusulas de bônus por produtividade, que podem aumentar o valor da transferência.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte