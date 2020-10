Futebol O meia D’Alessandro recebeu uma homenagem pelos 500 jogos com a camisa do Inter

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Argentino está em terceiro lugar no ranking de atletas que mais vestiram a camisa colorada. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos maiores ídolos da torcida do Inter e detentor de diversas marcas históricas no clube gaúcho, o meia argentino D’Alessandro, 39 anos, recebeu mais uma homenagem. O motivo, desta vez, foram os 500 jogos pelo Colorado, motivando a entrega, pelo presidente Marcelo Medeiros, de uma placa comemorativa e camisa especial – emoldurada – que ostenta esse número às costas, em vez do tradicional “10”.

A marca foi alcançada ao entrar em campo aos 31 minutos do segundo tempo do Grenal nº 427, disputado no estádio Beira-Rio na noite de 23 de setembro, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América – duelo em que os visitantes levaram a melhor, com vitória de 1 a 0.

E já no clássico seguinte contra o arquival, disputado neste sábado (3) pelo Campeonato Brasileiro e que terminou empatado sem gols, o atleta voltou a ser escalado na etapa complementar, chegando assim a 501 partidas.

D’Alessandro é o terceiro jogador da história colorada em número de partidas. Apenas Valdomiro e Bibiano Pontes têm mais jogos que o argentino. Há 12 anos no Clube, são várias conquistas no currículo do capitão: Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, Campeonatos Gaúchos, Recopa Gaúcha, entre outras.

Com contrato até o fim do ano, D’Ale ainda poderá alcançar o segundo lugar na lista de atletas que mais atuaram pelo Inter, posição que ainda pertence ao zagueiro Bibiano Pontes (523 jogos entre 1965 e 1975). O ranking tem como líder praticamente imbatível o ponta-direita Valdomiro (803 partidas de 1968 a 1982).

Trajetória

D’Alessandro desembarcou em Porto Alegre, vindo do Zaragoza (Espanha), no dia 30 de julho de 2008 – a estreia ocorreria duas semanas depois, em 13 de agosto. Desde então, ele só deixou o clube gaúcho na temporada de 2016, emprestado ao River Plate da Argentina, clube que o formou.

Com 39 anos completados em 15 de abril, o meia de 1m74cm acumula 13 títulos conquistados com o Inter, incluindo a Libertadores de 2010. Trata-se, ainda, do 15º maior artilheiro da história do clube gaúcho, com 94 gols.

Mas o seu reconhecimento como um dos ídolos da história alvirubra (em uma galeria que inclui Falcão, Figueiroa, Taffarel e Fernandão) não foi obtido apenas dentro das quatro linhas.

Ele tem se notabilizado por liderar ações beneficientes como o “Lance de Craque”, que desde 2014 reúne colegas e ex-atletas em um amistoso com renda revertida para instituições sociais – ainda não estão definidas as condições para o evento deste ano, devido às restrições impostas pela pandemia de coronavírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol