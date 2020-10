Rio Grande do Sul Autoridades gaúchas acabaram com uma festa clandestina durante a pandemia

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Mais de 100 pessoas estavam no evento, em uma boate de Passo Fundo. (Foto: Divulgação/BM)

Uma força-tarefa com a participação de integrantes da BM (Brigada Militar), Guarda Municipal e fiscais da prefeitura de Passo Fundo, na Região Norte do Rio Grande do Sul, acabou com uma festa clandestina que adentrava a madrugada deste domingo (4), contrariando decretos estaduais e locais de combate à pandemia de coronavírus. A ação foi motivada por denúncias da comunidade.

De acordo com as autoridades locais, havia mais de 100 pessoas no local, incluindo adolescentes – muitos deles consumindo bebidas alcoólicas, o que também é proibido por lei em todo o País. Cerca de 70 pessoas foram abordadas e identificadas, ao passo que o restante consegui escapar da operação.

A festa era realizada em um estabelecimento que costuma funcionar como boate e motel, na rua Uruguai. Em um dos quartos foram apreendidos preservativos, comprimidos de ecstasy, aproximadamente 30 garrafas cheias de bebida alcóolica, um aparelho de som e até mesmo um soco-inglês, instrumento que amplia a potência e o grau de dano em agressões físicas.

Também foi recolhido um veículo em situação de furto ou roubo e aplicadas ao menos sete multas com registro de infração contra condutores que se negaram a passar pelo teste do bafômetro.

Os agentes também atuaram na dispersão de aglomerações de pessoas em outras partes da cidade, tanto na área urbana quanto na zona rural, onde têm sido mais frequentes os flagrantes de festas no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma das estratégias para dificultar a fiscalização, devido ao acesso mais difícil do que em bairros mais centrais.

Passo Fundo ocupa o terceiro lugar no ranking gaúcho de casos confirmados de coronavírus, com um total de 7.344 testes positivos desde março. Já em contingente de mortos pela doença, a cidade está na quarta colocação estadual, com 165 vítimas.

Ilegalidade

Um levantamento realizado pela Brigada Militar apontou que, somente no período entre março em agosto, quase 300 festas clandestinas haviam sido descobertas e combatidas. Segundo a corporação, é fundamental que a população acione o telefone 190 para denunciar eventos desse tipo.

Devido à necessidade de manutenção das diretrizes de prevenção à Covid, nos últimos meses a corporação tem apertado o cerco, em parceria com outros órgãos, contra quem insiste em desrespeitar as normas. Para isso, tem inclusive infiltrado agentes de sua área de inteligência em grupos para descobrir planejamento e localização de festas.

Porto Alegre

Na madrugada desta sexta-feira (2), também a partir de denúncia, agentes da Guarda Municipal de Porto Alegre “acenderam a luz” de uma festa clandestina com quase 200 pessoas em boate na esquina da rua Pernambuco com avenida Berlim, no bairro São Geraldo (Zona Norte).

Diversos clientes flagrados no estabelecimento estavam sem máscara de proteção. O estabelecimento foi interditado e os donos liberados após a assinatura de termo circunstanciado.

(Marcello Campos)

