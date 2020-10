Porto Alegre Os ônibus de Porto Alegre passam a circular nesta segunda-feira com até 70% da capacidade total de passageiros

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Prefeitura também informou nova ampliação da oferta de transporte público para atender à demanda. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

A partir desta segunda-feira (5), a prefeitura de Porto Alegre coloca em prática o plano de ampliação da capacidade de passageiros nos ônibus do transporte coletivo. Além da lotação total do número de assuntos, será permitidas 20 pessoas em pé no veículo comum e 30 nos articulados (“sanfonas”), o que representa cerca de 70% da capacidade total.

Na semana passada, mesmo com a retomada de algumas atividades e a normalização do fluxo de veículos (mais de 90% de um dia típico), o número de passageiros apresentou uma redução de 60% em relação ao que era transportado em dias úteis.

Conforme uma projeção da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), essa ampliação já é suficiente para suprir a expectativa de aumento da demanda de passageiros.

Todos os dias, são realizadas blitze para fiscalizar o cumprimento das medidas, a fim de evitar o contágio por cononavírus. “Do dia 16 de março até 2 de outubro, foram realizadas mais de 37 mil ações de fiscalização, 27.376 delas no transporte coletivo”, detalhou a administração municipal.

Mudanças

Após a confirmação da volta às aulas na próxima semana, a prefeitura também informou mais uma ampliação da oferta de transporte público para se adequar à projeção de aumento de demanda. Confira, a seguir, algumas das mudanças a partir desta segunda-feira, conforme detalhado em www.prefeitura.poa/br.

– Linha C2: ajuste na tabela horária e intervalo médio de 40 minutos entre viagens. A primeira viagem às 7h e a última às 20h07;

– Linha C2 (Circular Praça 15): intervalo médio entre viagens de 40 minutos. A primeira viagem às 7h e última às 20

– T4: ampliação de uma viagem no sentido Sul-Norte na faixa das 6h, o que reduzirá o intervalo médio entre viagens de 14 para 11 minutos (21%) nesse horário;

– T6: ampliação de uma viagem no sentido Norte-Sul na faixa das 7h, o que reduzirá o intervalo médio entre viagens de 8 para 7 minutos (12%);

– T11: ampliação de quatro viagens, duas por sentido, no pico da manhã (das 6h às 8h), o que diminuirá o intervalo médio entre viagens de 13 para 10 minutos (23%).

(Marcello Campos)

