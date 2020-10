O meia Patrick está de saída de Porto Alegre rumo ao Rio de Janeiro. Isso porque o Grêmio acerta os últimos detalhes com o Vasco para fechar o empréstimo do jogador. O negócio permite que o jovem de 21 anos fique cedido até o final de 2021, podendo ser contratado em definitivo pelo clube carioca.

Patrick iniciou a temporada com uma sequência de jogos como titular, mas foi perdendo espaço nos últimos meses. No ano, foram nove partidas. Recentemente, o meia foi alvo de algumas consultas do futebol europeu. O Mouscron, da Bélgica, que é gerenciado por um grupo dono do Lille, da França, e do Boavista, de Portugal, chegou a fazer uma investida, mas não o negócio não teve andamento.