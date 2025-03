Rio Grande do Sul No Interior gaúcho, menino de 5 anos morre após ser arremessado de uma ponte pelo próprio pai

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

Segundo a Polícia, homem cometeu o crome em retaliação à ex-companheira. (Foto: Reprodução)

Um menino de 5 anos morreu após cair de uma ponte sobre o rio Vacacaí, em São Gabriel (Sudoeste gaúcho), na tarde dessa terça-feira (25). De acordo com informações da Polícia Civil, a criança teria sido arremessada do alto da estrutura pelo próprio pai e teve óbito instantâneo, devido a politraumatismo no choque contra pedras próximas ao leito do rio.

O crime foi comunicado pelo próprio autor, de 40 anos, ao se entregar espontaneamente à Brigada Militar (BM) e ser preso. A investigação trabalha com a hipótese de crime passional, motivado por inconformidade e vingança do homem com a separação da ex-companheira, mãe do garoto.

Ela e o filho moravam em Nova Hartz (Vale do Sinos) e passava alguns dias na companhia do pai, residente em São Gabriel. O depoimento do pai e registros de câmeras de segurança obtidas pelo delegado responsável sugerem uma ação premeditada.

Nas imagens, o homem aparece circulando com o menino em uma bicicleta pelas ruas da cidade por mais de duas horas, antes de se dirigir rumo à ponte de onde a criança foi morta. Ele relatou que o plano inicial era matara ex-companheira, mas acabou optando por “puni-la” com a morte do filho do casal.

Disse, ainda, que a intenção era que a pequena vítima morresse afogada no rio. Mas como o nível da água está mais baixo devido ao déficit de chuvas na região, houve a colisão fatal contra a parte sólida. O caso prossegue sob investigação.

(Marcello Campos)

