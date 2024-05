Geral No litoral de São Paulo, homens furtam doações que seriam enviadas ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

O crime aconteceu no Ginásio Falcão, um dos pontos de arrecadação da cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo. (Foto: Reprodução)

Dois homens, de 30 e 34 anos, foram detidos após furtarem doações para as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O crime aconteceu no Ginásio Falcão, um dos pontos de arrecadação da cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo.

De acordo com a prefeitura, os criminosos invadiram o ginásio, que estava fechado. As equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas à ocorrência após os suspeitos serem flagrados pelas câmeras de monitoramento da cidade.

Os homens tentaram fugir, porém, foram detidos nas proximidades do ponto de arrecadação. A administração municipal destacou que as imagens auxiliaram os guardas a identificarem as características físicas da dupla.

Um dos suspeitos contou aos agentes ter furtado duas bolsas com alimentos. Em um terreno indicado por ele, também na cidade, a GCM encontrou três cestas básicas, 12 unidades de leite de um litro, uma caixa com 27 achocolatados e um pacote com cinco quilos de arroz.

Dentro do ginásio, a dupla deixou uma mochila com alicates grandes, duas tesouras e uma faca. Segundo a prefeitura, as ferramentas foram usadas para arrombar as portas e quebrar os cadeados. Além disso, ainda de acordo com o município, os agentes encontraram outras duas bolsas com alimentos, assim como uma máquina de lavar que havia sido arrastada por eles até um corredor.

A Prefeitura de Praia Grande informou que os homens foram levados para delegacia, onde ficaram à disposição da Justiça. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como furto a estabelecimento, apreensão e entrega de objeto.

Em um vídeo é possível ver os homens usando alicates grandes para cortar e furtar os cabos de cobre da parte externa do ponto de arrecadação. Em seguida, entraram no local em que estavam as doações, arrombaram uma porta e arrastaram uma máquina de lavar para fora de uma sala. É possível ver ainda a dupla carregando parte dos mantimentos nos braços e as viaturas da GCM chegando no local.

Campanha na cidade

A campanha criada pelo Fundo Social de Solidariedade de Praia Grande para arrecadar itens para ajudar as famílias atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul termina nesta terça-feira (21). As doações podem ser entregues até as 17 horas em qualquer um dos sete pontos. A prioridade é para doações de garrafas de água mineral, produtos de limpeza e de higiene pessoal.

A ação iniciada na Cidade no começo deste mês já direcionou mais de 500 toneladas de produtos para o Sul do País. As doações são da população em geral, de empresário e diversos colaboradores do Município. O transporte foi realizado por empresários do ramo sediados em solo praia-grandense.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Praia Grande, Maria Del Carmen Padin Mourão, a Maruca, destacou a solidariedade dos moradores. “Recebemos muitas doações de todos os tipos, dos mais variados produtos e de todos os lugares da Cidade. Sinto que estamos fazendo a nossa parte para ajudar os gaúchos neste momento delicado”. As informações são do portal de notícias G1 e da Prefeitura de Praia Grande.

