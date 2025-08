Grêmio Campeonato Brasileiro: fora de casa, Grêmio é superado pelo Fluminense por 1 a 0

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em 14º lugar, Tricolor gaúcho pode se aproximar da zona de rebaixamento conforme o desfecho da rodade. (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense F.C.)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio perdeu de 1 a 0 para o Fluminense no Estádio Maracanã, na noite desse sábado (2). O placar mantém o Tricolor gaúcho estacionado em 14ª lugar na tabela (20 pontos) e com risco de perder posições conforme os resultados do fim de semana. A equipe sob o comando de Mano Menezes voltará a campo na noite do próximo domingo (10), em casa, contra o Sport-PE.

Assim como havia feito contra na última quarta-feira, ao marcar dois gols contra o Inter no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante Everaldo foi decisivo para o time carioca. Ele estufou a rede aos 44 minutos do segundo tempo, decidindo o duelo que marcou o reencontro dos técnicos gaúchos Renato Portaluppi e Mano Menezes contra seus ex-clubes.

Resumo

O Grêmio teve a sua única grande oportunidade no primeiro tempo aos 8 minutos, quando Alysson desarmou Martinelli, avançou para o ataque e chutou cruzado da entrada da área. Por pouco, não foi gol. Dali em diante, só deu Fluminense, principalmente com Everaldo. O centroavante desperdiçou duas chances de cabeça, ambas nascidas em cruzamentos de Serna, aos 15 e aos 18 minutos.

Os dois técnicos mudaram alguns posicionamentos de jogadores ainda no primeiro tempo. Renato Gaúcho inverteu Keno e Serna, enquanto Mano Menezes mexeu nas funções de Alysson, Riquelme e Pavón. Apesar das modificações, o Tricolor carioca manteve a superioridade e quase marcou com Manoel, de cabeça, aproveitando falta cobrada por Keno.

Aos 44 minutos de bola rolando, o camisa 9 do Fluminense teve uma nova oportunidade e, dessa vez, não perdoou. Guga lançou para dentro da área, e Everaldo completou para abrir o placar no Maracanã.

No segundo tempo, a partida seguiu elétrica, com os dois times apostante na ofensividade. Já na reta final, aos 27 minutos, a arbitragem assinalou pênalti para o Fluminense, após lance temerário de Dodi em Canobbio.

Diante do resultado negativo, o Grêmio partiu para cima e apresentou volume bem maior no segundo tempo. Braithwaite começou assustando, e o Tricolor Imortal buscava o seu gol nas bolas aéreas.

O Tricolor teve uma chance de ampliar aos 30 minutos, em cobrança de pênalti batida por Everaldo. O atacante finalizou cruzado e acertou a trave da meta defendida por Tiago Volpi.

No entanto, o autor do único gol da partida, Everaldo, errou a cobrança de pênalti que poderia amplicar a vantagem para o Tricolor. Após a chance perdida do Flu, o Grêmio se lançou ao ataque, tentou igualar o marcador, mas não chegou a furar a meta de Fábio e saiu com a derrota por 1 x 0.

Ficha técnica

– Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Guga; Martinelli, Hércules (Thiago Santos) e Ganso (Lima); Serna (Riquelme Felipe), Keno (Canobbio) e Everaldo (Cano). Técnico: Renato Portaluppi.

– Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas (Camilo), Kannemann, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti (Edenílson) e Riquelme (Aravena); Pavon (Cristaldo), Alysson (Jardiel) e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

– Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR), com assistência de Rafael Trombeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR). No VAR, Rodolpho Toski Marques (PR).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/no-maracana-gremio-e-derrotado-pelo-fluminense-em-partida-valida-pelo-brasileirao/

Campeonato Brasileiro: fora de casa, Grêmio é superado pelo Fluminense por 1 a 0

2025-08-02