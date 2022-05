Mundo No mesmo dia do primeiro surto de covid, Coreia do Norte dispara três mísseis balísticos

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











O líder norte-coreano, Kim Jong Un, prometeu, no mês passado, acelerar a construção do arsenal nuclear do país. Foto: KCNA/Divulgação O líder norte-coreano, Kim Jong Un, prometeu, no mês passado, acelerar a construção do arsenal nuclear do país. (Foto: KCNA/Divulgação) Foto: KCNA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Coreia do Norte disparou três mísseis balísticos em direção ao mar de sua costa leste nesta quinta-feira (12), segundo a Coreia do Sul, no mais recente movimento do país isolado visando avançar seus programas de armas. O ato acontece no mesmo dia em que o governo relatou pela primeira vez um surto de Covid-19, anunciando um lockdown.

A guarda costeira do Japão confirmou o lançamento de um míssil balístico pela Coreia do Norte, citando informações de suas forças militares. O projétil pareceu cair fora da zona econômica exclusiva do Japão, disse a emissora pública NHK.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou que três mísseis balísticos de curto alcance foram disparados da área de Sunan, na capital norte-coreana, Pyongyang, onde está localizado um aeroporto internacional. Nesta região também teria acontecido o disparo, em 24 de março, do que a Coreia do Norte disse ter sido seu maior míssil balístico intercontinental (ICBM), o Hwasong-17.

Este foi o primeiro lançamento após a posse do presidente conservador sul-coreano, Yoon Suk-yeol, nesta semana, que sinalizou uma linha dura contra o desenvolvimento de armas da Coreia do Norte.

O gabinete de Yoon disse que convocou imediatamente uma reunião de seu conselho de segurança nacional.

O disparo, que é o 16º teste de armas conhecido da Coreia do Norte em 2022, também ocorreu horas depois de o país relatar seu primeiro surto de coronavírus, declarando “grave emergência nacional” e ordenando um lockdown nacional.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, prometeu, no mês passado, acelerar a construção do arsenal nuclear do país, em meio a negociações paralisadas de desnuclearização com os Estados Unidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo