Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

Mauro Urbim, presidente da torcida Fúria Independente, do Paraná Clube. (Foto: Divulgação/Fúria)

O presidente da torcida Fúria Independente do Paraná Clube, Mauro Machado Urbim, teve sua morte confirmada nesta segunda-feira (1°). Ele foi pisoteado por um cavalo da PM (Polícia Militar) do Estado no intervalo do jogo entre Tricolor e FC Cascavel, pela Série D, na Vila Capanema, em Curitiba.

O delegado Luiz Carlos de Oliveira, da Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe), já havia informado sobre a morte encefálica, que é a definição legal de morte, pois é a completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro.

Posteriormente, o Paraná Clube confirmou o falecimento de Urbim. “Uma perda irreparável para a torcida tricolor e para todos que o conheciam. Mauro, ou simplesmente Maurinho, como era conhecido, sempre desempenhou com muito afinco suas funções em prol do Paraná Clube. Seja no Conselho Deliberativo ou como presidente da nossa torcida organizada Fúria Independente. Desta forma e diante dessa triste notícia, o Paraná Clube decreta LUTO OFICIAL DE 3 DIAS. Fica aqui os nossos mais sinceros sentimentos de pesar aos familiares, amigos e torcedores por essa perda”, declarou o clube.

Urbim estava internado em estado gravíssimo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital do Trabalhador, em Curitiba (PR), desde o último sábado.

Segundo a PM, será instaurada uma sindicância para apurar o ocorrido.

De acordo com a PM, houve uma tentativa de invasão do local reservado aos visitantes por aproximadamente 80 torcedores da torcida paranista. A organizada nega.

Conforme a polícia, as equipes realizaram formação de linha para impedir a passagem desses torcedores, orientando-os para que retornassem. A corporação, assim, citou que “foi necessária a imediata intervenção do Regimento de Polícia Montada”.

A PM informou que, após repelir a ação, os policiais constataram dois torcedores caídos, em que um deles imediatamente levantou e o outro permaneceu desacordado.

“Imediatamente foram prestados os primeiros socorros de urgência, e acionado o Corpo de Bombeiros, que prontamente deu continuidade ao atendimento e encaminhou o ferido ao Hospital do Trabalhador”, diz a nota.

Por meio de nota, o Paraná Clube cobrou que “seja feita apuração célere, completa e detalhada do ocorrido com o conselheiro Mauro Machado Urbim”.

A torcida Fúria Independente também lamentou a morte de Urbim na noite desta segunda-feira. “Com profunda tristeza, informamos que o nosso Presidente, Mauro Machado Urbim, não suportou os ferimentos sofridos no último sábado e entrou em óbito na noite desta segunda-feira, há poucos minutos. Deixou pra trás um filho, pai, mãe, irmãos e irmãs, tios e tias, amigos e um sonho. O sonho de ver o Tricolor de volta à primeira divisão, com a nação paranista toda unida em busca de voos mais altos. Fruto de uma conduta brutal por parte da Polícia Militar do Estado do Paraná, Maurinho teve a vida ceifada de maneira covarde e bárbara. Ao pisotear o nosso presidente, o Regimento de Polícia Montada interrompeu não somente a vida de um ser humano, mas também o trabalho muito bonito que vinha sendo realizado em nossa entidade.”

A torcida Fúria Independente também havia afirmado que não havia nenhum tipo de tumulto ou briga no momento do ocorrido. “Sem qualquer necessidade, de forma truculenta e covarde a Polícia Militar, com o seu Regimento de Polícia Montada, pisoteou o nosso presidente Mauro Machado Urbim (…). Em momento algum houve confusão. Ou seja, nada justifica a ação violenta e criminosa da Polícia Militar. Além de que, nada justificaria atropelar com um cavalo e pisotear a cabeça de qualquer cidadão”, afirmou a organizada. Além disso, a Fúria disse que, a noite que era para ser de alegria e comemoração, se transformou em pesadelo para os torcedores do Paraná Clube. As informações são do portal de notícias G1 e da torcida Fúria Independente.

