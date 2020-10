Geral No primeiro dia de cadastramento das chaves Pix, aplicativos de bancos apresentam instabilidade

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Alguns usuários reclamaram nas redes sociais que não estavam conseguindo registrar as suas chaves. (Foto: Marcello Casal Jr./ABr)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No dia de abertura do período de cadastramento das “chaves Pix”, nesta segunda-feira (5), alguns aplicativos de bancos registraram instabilidade e até mesmo saíram do ar. Até as 18h, mais de 3,5 milhões de chaves já haviam sido cadastradas, segundo o Banco Central.

Apesar do grande número de cadastros, alguns usuários reclamaram nas redes sociais que não estavam conseguindo registrar as suas chaves. Segundo as instituições, os problemas foram temporários e a maioria dos aplicativos já voltou a funcionar normalmente.

“A orientação para os clientes que não estiverem conseguindo usar o app é recorrer ao internet banking, pelo browser do computador, ou, em última instância, usar as máquinas de autoatendimento das agências.”

A “chave Pix” funciona como a identificação do usuário dentro do sistema de pagamentos e transferências instantâneas. No caso do TED, por exemplo, são exigidos dados como agência, conta, CPF e nome do beneficiário.

O Pix exige apenas uma das seguintes informações: CPF ou CNPJ, e-mail, número de celular ou chave aleatória alfanumérica. Mais de 600 instituições estão aptas a fazer o cadastro.

Nas redes sociais, alguns clientes do Itaú relataram dificuldade para acessar o aplicativo da instituição. Procurado, o banco admitiu que teve problemas, mas ressaltou que eles não foram causados pelo cadastro das chaves.

“O Itaú Unibanco esclarece que o acesso ao app para clientes pessoa física já está sendo restabelecido. O banco pede desculpas a seus clientes por qualquer inconveniente e segue atuando para eliminar qualquer instabilidade que ainda possa ocorrer. Vale lembrar que o acesso ao Itaú via internet banking, agências, caixas eletrônicos e centrais de atendimento está funcionando normalmente.”

Já o Nubank disse que recebeu relatos de clientes que encontraram “oscilações” no carregamento de informações no aplicativo, mas que a operação já voltou ao normal. A empresa ressaltou que este é o primeiro teste real do Pix nos aplicativos.

“Hoje é o primeiro teste real das mudanças realizadas nos apps para acomodar o Pix. Além disso, fora os clientes que têm realizado o cadastro de suas chaves, hoje também é o primeiro dia útil do mês de outubro – o que sempre eleva a quantidade de pessoas acessando o aplicativo pela manhã.”

Em transmissão ao vivo, o chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Carlos Eduardo Brandt, disse que o sistema da autoridade monetária não registrou problemas nesta manhã, apenas “questões pontuais”.

“O que tivemos foram questões pontuais com algumas instituições, muito poucas, de fato tiveram uma questão de conectividade da primeira hora, o que é algo normal para algo que está entrando em funcionamento, mas a plataforma de armazenamento das operações está plenamente operante e funcionando sem nenhum problema.”

Procurado, o Banco do Brasil disse não ter verificado nenhuma instabilidade em seu aplicativo nesta segunda-feira.

Já o Bradesco registrou instabilidade no app, mas ressaltou que os serviços devem voltar ao normal em breve.

“Equipes do banco já estão trabalhando para normalização total dos serviços, o que deve ocorrer em breve. É importante esclarecer que os demais canais permanecem ativos.” As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral