Política No retorno do horário eleitoral, Lula destaca o apoio de Simone Tebet; Bolsonaro cita governadores e Neymar

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

A propaganda eleitoral nas emissoras de rádio e televisão prossegue até o dia 28 deste mês

O horário eleitoral voltou a ser exibido nesta sexta-feira (07) no rádio e na TV. No primeiro dia de inserções do segundo turno, o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) destacaram os apoios que têm recebido nos últimos dias, fizeram críticas um ao outro e agradeceram os votos obtidos no primeiro turno.

Lula mencionou o apoio de Simone Tebet (MDB). A senadora, que disputou a Presidência pela primeira vez, declarou voto no petista na quarta-feira (05). A propaganda de Lula também criticou a atuação de Bolsonaro durante a pandemia de coronavírus e exibiu declarações do presidente. O programa do PT citou dados da economia. Lula disse que, se for eleito, renegociará as dívidas das famílias com juros baixos, reajustará o salário mínimo acima da inflação e investirá em grandes obras para gerar empregos. Bolsonaro O presidente da República citou o apoio que tem recebido de governadores e do jogador da Seleção Brasileira Neymar. Bolsonaro também criticou Lula e citou ações do seu governo, como a criação do Auxílio Brasil, a queda dos preços dos combustíveis e a redução do desemprego. O presidente voltou a defender temas da pauta conservadora e repetiu o lema “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. Bolsonaro também abordou a eleição de parlamentares, afirmando que a formação do novo Congresso indica apoio de parte da população à sua candidatura. O programa eleitoral de Bolsonaro foi narrado por um homem com sotaque nordestino. A propaganda eleitoral nas emissoras de rádio e televisão prossegue até o dia 28 deste mês, antevéspera do segundo turno.

