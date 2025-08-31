Domingo, 31 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025
Jogo será às 16h deste domingo (31) no MaracanãFoto: Lucas Uebel/Grêmio
Flamengo e Grêmio se enfrentam neste domingo (31), às 16h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Líder do Brasileirão, o Flamengo vem de uma goleada histórica em cima do Vitória na última rodada. O Rubro-Negro tem praticamente todo o elenco à disposição. O desfalque já conhecido é Pulgar, que se recupera de uma cirurgia no pé direito, e Alex Sandro com problema na panturrilha. Quem pode ser ausência é Jorginho, visto que o volante não treinou com o grupo nesta semana.
Já o Grêmio novamente frustrou as expectativas de sua torcida dentro da Arena ao empatar com o Ceará na rodada anterior. Ainda assim, são dois jogos sem perder, contando a vitória sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, no compromisso anterior. O Tricolor abriu a rodada na 14ª colocação, com 24 pontos, quatro cima da zona de rebaixamento.
ESCALAÇÕES PROVÁVEIS
Flamengo – Técnico: Filipe Luís
Provável escalação: Rossi, Varela (Royal), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.
Grêmio – Técnico: Mano Menezes
Provável escalação: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Pavon (Carlos Vinicius), Cristian Olivera e Braithwaite.
ARBITRAGEM
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)