A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro investiga um possível caso de reinfecção pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada nesta quinta, pela Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental do estado. O caso é de uma paciente de 39 anos, moradora de Volta Redonda. Ela trabalha na capital e em Angra dos Reis e teria se infectado pela primeira vez em maio e, novamente, em agosto.

Em entrevista à CNN Brasil, Alex Bousquet, secretário estadual de Saúde, afirmou que o caso está sendo acompanhado pelo governo federal e que não há motivo para preocupação, uma vez que, o possível caso de reinfecção não interferiu no planejamento da cidade contra a doença.

“Este é um caso que está sendo acompanhado em conjunto com o município e o governo federal. Ele não nos causa preocupação em relação à saúde pública. Não tem nenhum tipo de interferência em relação ao andamento da pesquisa sobre a vacina. E não é tão fácil a gente conseguir provar a reinfecção porque é necessário uma série de relações que não conseguimos fazer de imediato”, explicou ele.

“Mas a população não precisa se preocupar porque a vacina que está sendo desenvolvida ela não muda em nada se a pessoa tiver ou não a reinfecção. A vacina seguirá o mesmo planejamento que está feito. Para a população, nada muda. Apenas muda para o nosso entendimento em relação ao comportamento do vírus e da pandemia”, acrescentou.

Ele argumentou ainda que o estado não vive uma segunda onda, após registrar aumento de registro de.”O aumento não é devido à reabertura. O que nós temos vistos é o aumento no número de notificações. São casos antigos, positivos ou não, que estão sendo notificados agora. Buscamos relacionar a notificação do caso e do óbito com a data de início de sintoma ou com a data real de ocorrência do óbito. Quando avaliamos, temos uma queda sustentada desde a primeira semana de maio. Nós não estamos vivendo uma segunda onda.”

Casos no Brasil

O Brasil atingiu 118.649 mortes em função da pandemia do novo coronavírus, conforme a atualização diária do Ministério da Saúde divulgada na noite desta -feira (27). O resultado marca um aumento de 0,8% sobre , quando eram contabilizados 117.665 óbitos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 984 novos óbitos.

Os casos acumulados chegaram a 3.761.391 Entre e esta quinta as secretarias de saúde enviaram ao Ministério da Saúde informações sobre 44.235 novos diagnósticos de infecção pelo coronavírus. O total marca acréscimo de 1,2% sobre quarta, quando o painel do Ministério da Saúde trazia 3.717.156 casos acumulados.

Ainda de acordo com a atualização, 695.492 pessoas estão em acompanhamento e outras 2.947.250 já se recuperaram.