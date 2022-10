Inter No Rio, Inter enfrenta o Botafogo neste domingo pela 32ª rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

Neste sábado (15), o grupo colorado fez um treino fechado no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

Embalado no Campeonato Brasileiro pela recente vitória de 4×2 sobre o Goiás, em casa, o Inter tenta dar continuidade ao bom momento. Vice-líder do certame e numa sequência invicta de dez jogos, o Inter está pronto para encarar o Botafogo, neste domingo (16), às 18h. Os atletas colorados entram em campo no estádio Nilton Santos, no Rio, para enfrentar a equipe carioca pela 32ª rodada da competição nacional.

O Inter soma 57 pontos conquistados e vai em busca de mais três pontos no campeonato. O Clube ocupa a segunda posição na tabela do Brasileirão. Já o Botafogo está em nono colocado com 43 pontos.

Na última semana, o treinador Mano Menezes teve tempo para trabalhar o time e ajustar todos os detalhes para o confronto no Rio de Janeiro.

Neste sábado (15), o grupo colorado fez um treino fechado no CT Parque Gigante, que encerrou a preparação para a partida. O técnico comandou atividades táticas e de bola parada defensiva e ofensiva com o provável time que entrará em campo no Engenhão.

Para o jogo deste domingo, Mano não poderá contar o Gabriel Mercado, Weverton, Gabriel e Mauricio, que estão lesionados. Além de Pedro Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Os jogadores que poderão entrar em campo neste domingo são: Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Liziero (Edenilson), Johnny e Carlos De Pena; Alan Patrick, Wanderson e Alemão.

Na arbitragem está Braulio da Silva Machado (FIFA), auxiliado por Kleber Lucio Gil (FIFA) e Luanderson Lima dos Santos.

