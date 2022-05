Rio Grande do Sul No RS, 1,9% se declaram homossexuais e bissexuais; em Porto Alegre, índice é de 5,1%, aponta IBGE

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2022

No Estado, 3,3% não sabiam definir ou não quiseram responder, o que representa 291 mil pessoas. Foto: Reprodução

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta quarta-feira (25) a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) – Quesito Orientação Sexual. No Rio Grande do Sul, do total de 8,9 milhões de pessoas com 18 anos ou mais, 1,9% se autoidentificaram como homossexuais ou bissexuais (o equivalente a 171 mil pessoas), ao passo que 3,3% (291 mil pessoas) não sabiam ou se recusaram a responder. A proporção de adultos que se declararam heterossexuais é idêntica à média nacional: 94,8%, o que no Estado representa 8,5 milhões de pessoas.

Em Porto Alegre, a proporção de pessoas autoidentificadas como homossexuais ou bissexuais chegou a 5,1% da população com 18 anos ou mais, o que corresponde a 60 mil pessoas. Outras 27 mil (2,3%) não souberam ou não quiseram responder à pergunta, enquanto 1,1 milhão (92,6%) se declararam heterossexuais.

País

Cerca de 2,9 milhões de pessoas se declararam homossexuais ou bissexuais, no Brasil, em 2019, o que correspondia a 1,8% da população adulta, maior de 18 anos. Já 1,7 milhão não sabia sua orientação sexual e 3,6 milhões não quiseram responder.

A Pesquisa Nacional de Saúde investigou pela primeira vez, e em caráter experimental, essa característica da população brasileira.

