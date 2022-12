Esporte No sufoco, Argentina vence Austrália por 2 a 1 e avança para as quartas de final da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Contra a Austrália, Lionel Messi faz sua milésima partida profissional da carreira Foto: Reprodução/Twitter Contra a Austrália, Lionel Messi faz sua milésima partida profissional da carreira (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Com sufoco, a Argentina venceu a Austrália, por 2 a 1, no estádio Ahmad Bin Ali, neste sábado (03). Com a vitória, os argentinos se classificaram para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar 2022. O jogo será na sexta-feira (09) e o adversário será a Holanda, que mais cedo venceu os Estados Unidos por 3 a 1.

Na partida, o craque argentino chegou a sua milésima partida como jogador profissional.

O jogo

No inicio da partida, aos 2, a seleção argentina rodou a bola no campo de defesa e tentou abrir espaço na defesa australiana. Aos 9, Julian Álvarez recebeu um lançamento dentro da área, mas não conseguiu o domínio e a bola acabou saindo pela linha de fundo. Aos 11, novamente Álvarez conseguiu uma boa jogada individual, passou por dois marcadores mas foi desarmado dentro da área. Aos 16, Papu Gómes arriscou o primeiro chute da Argentina, mas a bola subiu muito, nem perto do gol.

Aos 22, enfim a Austrália conseguiu ficar com a bola mais de um minuto, mas não conseguiu progredir em nada. Aos 26, Austrália começou a querer chegar mais no ataque, mas a defesa argentina se fechou. Aos 34, Gol dele, Lionel Messi. O atacante recebeu a bola de Otamendi e bateu seco, rasteiro, cruzado, no canto do goleiro Mat Ryan. Argentina 1 x o Austrália. Aos 41, Messi tentou jogada individual, levou pancada no tornozelo e ficou caído no gramado. Juiz não marcou falta. Aos 47, o juiz encerrou o primeiro tempo de partida.

Segundo tempo

Na volta do segundo tempo, aos 5, Messi recebeu na entrada da área, chutou desequilibrado e foi no meio do gol. Aos 7, a bola foi recuada de Otamendi quase complicou a vida do goleiro argentino. Aos 11, Mat Ryan se atrapalhou todo com a bola no pés dentro da área e foi pressionado por Álvarez e De Paul. O goleiro tentou o drible, mas o camisa 9, Julián Álvarez, fez o gol.

Aos 21, Messi ajeitou de perna esquerda, fez a finalização, mas foi muito alta. Aos 29, Austrália tentou sair do campo de defesa, mas foi pressionado e não conseguiu avanço. Aos 31, gol da Austrália. Otamaendi tirou a bola de dentro da área, a bola sobrou nos pés de Goodwin, que finalizou com força. A bola desviou em Enzo Fernández e tirou Mat Ryan da jogada. Argentia 2 x 1 Austrália.

Aos 36, Rowles recebeu na entrada da área, bateu colocado e a bola passou perto do gol. Aos 43, Messi fez uma baita jogada, deu um belo passe para Lautaro Martínez e chutou por cima do gol, cara a cara com goleiro. Perdeu a chance. Aos 47, Messi ajeitou a bola para a perna esquerda, bateu colocado e quase fez um golaço. Aos 52, o árbitro encerrou a partida decretando vitória dos argentinos.

