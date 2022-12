Futebol Pelé está estável e tem boa resposta à infecção respiratória, diz boletim

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Boletim divulgado neste sábado informa que o ex-jogador não apresentou nenhuma piora no quadro nas últimas 24 horas. (Foto: Ricardo Stuckert/CBF)

O ex-jogador Pelé segue em tratamento e está em situação estável, segundo boletim do Hospital Albert Einstein, divulgado neste sábado (3). Ele foi internado na última terça-feira (29) para reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón identificado em setembro do ano passado.

O Rei do futebol ainda tem tido boa resposta aos cuidados para a infecção respiratória e não apresentou nenhuma piora no quadro nas últimas 24 horas. Segundo Kelly Nascimento, sua filha, a internação do ex-jogador de 82 anos “não tem surpresa, nem emergência”.

“Meu pai está internado, está regulando medicamento. Eu não estou pulando num voo para correr lá”, explicou Kelly pelas redes sociais. “Não tem surpresa, nem emergência. Agradecemos muito todo o carinho e amor que vocês transmitem”, continuou.

Cirurgia

Pelé passou por uma cirurgia para a retirada do tumor em 4 de setembro do ano passado. Ele chegou ficar estável após a cirurgia, mas acabou retornando para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em 17 de setembro, depois de um quadro de instabilidade respiratória. Quando se recuperou, foi encaminhado para a unidade de tratamento semi-intensivo.

Veja o boletim médico na íntegra:

“São Paulo, 3 de dezembro de 2022 – Edso Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica

do tumor de colón, identificado em setembro de 2021. Ele segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não

apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24 h.

Dr. Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Rene Gansl, oncologista no Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Superintendente Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein”

