Mundo No Twitter, Elon Musk desafia Vladimir Putin para um duelo

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Fundador da SpaceX marca o perfil oficial do governo da Rússia e diz que a "aposta" envolvida no combate é a Ucrânia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O bilionário Elon Musk desafiou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para um “duelo” pelo “controle” da Ucrânia. A mensagem foi postada no perfil oficial do fundador da SpaceX no Twitter nesta segunda-feira (14) e teve mais de 47 mil compartilhamentos.

“Desafio Vladimir Putin para um combate individual. A aposta é a Ucrânia”, tuitou Musk. O empresário usou o alfabeto cirílico, usado pelos russos, para escrever o nome de Putin e alguns trechos da mensagem.

Em seguida, Musk também tuitou marcando o perfil do Kremlin. Em russo, o empresário pergunta ao perfil do governo do país: “você concorda com essa luta?”.

Políticos ucranianos fizeram comentários sobre o duelo, que parece ser apenas uma postagem irônica sobre a guerra. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, ex-lutador de boxe, respondeu com três emojis de braços fortes.

Também houve críticas à postura do empresário. Internautas reclamaram que a situação no país é séria e não pode ser alvo de brincadeiras. Outros preferiram criar memes com a situação, lembrando que Putin é faixa preta no judô.

Starlink

Com um longo histórico de postagem polêmicas na rede social, o empresário tem se envolvido no conflito no leste europeu. Após a invasão dos russos, a SpaceX ativou seu serviço de internet por satélite Starlink para manter o acesso dos ucranianos à rede.

Na ocasião, o magnata disse que as antenas de internet de sua empresa podem ser alvos do exército russo. “A Starlink é o único sistema de comunicação não-russo que ainda funciona em algumas partes da Ucrânia, então a probabilidade de ser alvo é alta. Por favor, use com cautela”, disse Musk.

A Starlink é uma rede de internet baseada em satélite destinada a cobrir o planeta com banda larga de alta velocidade e pode potencialmente levar conectividade a bilhões de pessoas que ainda não têm acesso confiável à internet.

A tecnologia também pode ser uma barreira crítica quando furacões ou outros desastres naturais interrompem a comunicação.

Os satélites operam em órbita baixa da Terra – cerca de 340 milhas de altura, no caso da SpaceX – para fornecer cobertura contínua.

O sistema Starlink foi usado recentemente em Tonga, no Oceano Pacífico Sul, para fornecer serviço de internet para conectar aldeias remotas após a erupção de um vulcão submarino em janeiro, segundo a SpaceX. A erupção foi provavelmente a maior registrada em qualquer lugar do planeta em mais de 30 anos.

Musk disse em janeiro que a SpaceX tinha 1.469 satélites Starlink ativos e 272 movendo-se para órbitas operacionais em breve.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo