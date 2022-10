Política No último debate, nesta sexta, Lula e Bolsonaro poderão usar o tempo livremente

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Desta vez o tempo poderá ser utilizado e dividido da maneira como cada candidato preferir dentro cada um dos quatro blocos

A Globo transmite o último debate do segundo turno entre os candidatos à Presidência da República nesta sexta-feira (28). O debate, mediado por William Bonner, vai ao ar depois da novela “Travessia”, a partir das 21h30. Você pode acompanhar ao vivo pelo g1, na TV Globo, na GloboNews e no Globoplay.

Participam do debate os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois disputam o segundo turno das eleições no domingo (30). O debate será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. As regras do programa foram aprovadas pelas assessorias dos dois candidatos.

Além do debate presidencial, a Globo também fará debates nos estados que terão segundo turno, na quinta-feira (27).

Banco de minutos

Neste debate, os candidatos terão que administrar o próprio tempo entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. O tempo poderá ser utilizado e dividido da maneira como cada candidato preferir, mas não poderá ser “guardado” de um bloco para o outro.

No primeiro bloco, por exemplo, cada um dos presidenciáveis receberá o tempo de 15 minutos. Se o candidato usar 1 minuto para fazer a primeira pergunta, terá 14 minutos restantes para fazer a tréplica, novos questionamentos ou responder questões feitas pelo adversário.

O debate terá quatro blocos, sendo dois com temas livres e outros dois com temas determinados.

Divisão dos blocos:

Primeiro bloco: 30 minutos de debate com tema livre. Cada candidato terá que administrar o tempo de 15 minutos para perguntas, respostas, réplicas e tréplicas;

Segundo bloco: 20 minutos de debate com temas determinados, sendo dividido em duas rodadas de 10 minutos. Cada candidato terá direito a escolher um tema que foi definido pelo Jornalismo da Globo. Neste bloco, os candidatos terão 5 minutos de fala para cada uma das rodadas;

Terceiro bloco: mais 30 minutos de debate com tema livre. Assim como no primeiro bloco, os candidatos terão que administrar o tempo de 15 minutos para perguntas e respostas;

Quarto bloco: mais duas rodadas de 10 minutos com temas definidos, sendo que os candidatos terão 5 minutos de tempo de fala em cada rodada. Neste bloco, os candidatos também terão direito a 1 minuto e 30 segundos cada para considerações finais.

A ordem de quem começará questionando e quem começará respondendo em cada bloco foi definida em sorteio.

Direito de resposta

O candidato que sofrer uma ofensa pessoal do adversário pode pedir direito de resposta. A solicitação deve ser feita em silêncio, com o presidenciável levantando a mão para o mediador.

A produção do debate analisará o pedido. Caso o direito de resposta seja concedido, o candidato terá um minuto para responder às ofensas.

Eventual ausência

Em caso de ausência de um dos candidatos, será realizada uma entrevista de 30 minutos com aquele que comparecer. Os temas das perguntas serão os mesmos que seriam usados nos blocos de tema determinado e aparecerão no telão.

Debates nos estados

A Globo também fará debates entre candidatos a governador nos estados em que haverá segundo turno. Os programas serão transmitidos pela TV Globo e pelo g1 na quinta-feira (27), após a novela “Travessia”.

