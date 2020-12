Magazine Noiva, Andressa Urach mostra alianças de casamento: “Ele me completa”

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Modelo assumiu romance recentemente e falou que casamento deve acontecer em breve Foto: Reprodução/Instagram Modelo assumiu romance recentemente e falou que casamento deve acontecer em breve. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Andressa Urach postou em seu Instagram, na madrugada de quinta-feira (03), uma foto mostrando as alianças de casamento com sua mão coladinha à do seu noivo, cuja identidade ela prefere ainda manter em sigilo.

“Eu e meu amor fomos apresentados por uma amiga em comum e nossa amizade é tão linda, pois somos muito parecidos em gostos e hábitos. Ambos estávamos afastados da presença de Deus e nos últimos meses decidimos ler a Bíblia juntos todas as noites por chamada de vídeo no celular. Na semana passada, ele me convidou para irmos na igreja que a família dele frequenta e eu amei a ideia. Eu moro atualmente no Rio Grande do Sul e em janeiro eu ia embora para São Paulo, pois o @cacauoliver já tinha fechado um trabalho como apresentadora de TV lá. Meu amor não queria ficar longe de mim, pediu para eu não ir embora e então ele me pediu em namoro e na hora aceitei. Apesar do pouco tempo de relacionamento, já pensamos em casamento.”, começou ela.

“Como ele é cristão e quer fazer as coisas certas, acabou de me pedir em noivado e já comprou até as nossas alianças de casamento. Agora vamos decidir a data do casamento e ver o vestido de noiva, estamos muito apaixonados, ele me completa em tudo. É um presente de Deus na minha vida! Ele veio para acalmar meu coração e me aproximar a cada dia mais de Deus! Se alma gêmea existe eu encontrei a minha e quero muito viver ao lado dele pra sempre. Quando eu estiver oficialmente casada com ele, posto a foto dele aqui pra vocês conhecerem. Por enquanto preferimos manter assim Estou muitoooo feliz e queria compartilhar com vocês, porque sei que muitas pessoas oram e torcem por mim”, finalizou a modelo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine