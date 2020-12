Celebridades Thais Fersoza e Teló cogitam mudança para o Rio: “Vamos ficar até janeiro e decidimos se voltamos para São Paulo”

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Thais Fersoza, que recentemente mudou-se para o Rio de Janeiro, por apenas uma temporada, com Michel Teló e os filhos, Melinda, de 3 anos, e Teodoro, de 2, conta a Quem como tem sido os dias na capital fluminense. A família está na cidade por causa das gravações de ‘The Voice Brasil”, da TV Globo, do qual Teló é um dos técnicos.

“O dia a dia na Cidade Maravilhosa já foi bem agitado em outras temporadas, porquê tenho minha família, grande amigos de infância e mais liberdade do que em São Paulo. Passeio mais com as crianças e tenho ajuda da minha mãe, que está morando mais perto. Desta vez, está bem mais calmo e tranquilo, porquê a gente tem encontrado mais com meus pais. Estamos aqui desde agosto e, embora muita coisa tenha sido liberada, optei por ficar mais reclusa, dentro que posso”, disse a atriz e apresentadora.

“Estamos vivendo mais ou menos a rotina de São Paulo, mas um pouco diferente, porquê aqui no Rio a gente faz atividades ao ar livre, consegue passear com as crianças pelo condomínio, andar de bicicleta…Coisas que em São Paulo a gente não fazia, mas essa temporada está sendo mais tranquila”.

De acordo com Thais, o momento não é de grandes decisões, por isso a família optou ficar no Rio até o começo do ano. “A gente ama os dois lugares. Sou uma carioca que me adaptei muito bem em São Paulo. Adoro morar lá. O Michel gosta muito do Rio, sempre que vem para cá diz que quer morar aqui. Eu também, mas a logística para nós em São Paulo é melhor. Principalmente nas questões referentes aos shows. É que agora estamos vivendo um ano atípico, então não dá para saber, mas quando O Michel tem shows, estar em São Paulo é infinitamente melhor. Por isso, vamos ficar no Rio até janeiro e decidimos se voltamos para São Paulo ou não”, conta Thaís.

