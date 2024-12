Mundo Nos Estados Unidos, casais gays correm para se casar antes da posse de Trump

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

O casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal nos Estados Unidos desde 2015. Foto: Reprodução O casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal nos Estados Unidos desde 2015. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Casais gays que moram nos Estados Unidos estão correndo contra o tempo para se casarem e ter filhos, antes da posse do presidente Donald Trump. Este é o caso de Ben Nelson e Adam Weinberger, que depois de três anos de relacionamento, decidiram se casar assim que o republicano foi reeleito.

O casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal nos Estados Unidos desde 2015. No entanto, antes disso, 37 Estados e territórios do país já haviam legalizado o casamento. Mesmo assim, muitos acreditam que os direitos do casamento, assim como o do tratamento de fertilidade, podem ser revogados durante um segundo governo Trump.

Essas preocupações surgiram em 2020, quando os juízes Clarence Thomas e Samuel Alito sinalizaram que estariam abertos a reverter a lei do casamento gay. Fora isso, durante a primeira administração de Trump, pessoas transgêneras foram proibidas de se alistarem nas forças armadas dos EUA.

Após ouvir clientes preocupados, alguns locais de casamento, fotógrafos e planejadores começaram a oferecer serviços gratuitos ou com desconto para casais do mesmo sexo antes do Dia da Posse. Nos dias após a vitória de Trump, a fotógrafa de casamentos Lindsey Michelle, de Massachusetts, começou a compilar uma lista de fornecedores de casamento na área da Nova Inglaterra que ofereciam serviços gratuitos ou com desconto para casais LGBTQ. O número de empresas participantes na área da Nova Inglaterra aumentou para mais de 116 em poucos dias, segundo ela.

Um dos negócios na lista de Michelle é o Olio, um amplo local para casamentos em Peabody, Massachusetts, ao norte de Boston. Sarah Narcus, que é coproprietária do local com sua mãe, disse que ficou “impressionada” com a quantidade de consultas de casais do mesmo sexo querendo se casar rapidamente.

Mas Mary Bonauto, diretora de projetos de direitos civis na LGBTQ Legal Advocates & Defenders, não acredita que o casamento entre pessoas do mesmo sexo possa ser anulado.

“Entendo que há pontos que causam incerteza nas pessoas, mas agora, e certamente no futuro previsível, a igualdade no casamento não é uma das coisas que mudaria”, afirmou. Ainda segundo Bonauto, até o momento não há indícios de que Trump queira modificar essa lei.

O republicano também escolheu Scott Bessent, que é gay e casado, para secretário do Tesouro. Além disso, diversos casamentos entre pessoas do mesmo sexo foram realizados em Mar-a-Lago, famoso resorte de Donald Trump em Palm Beach, na Flórida.

Bonauto ainda destacou as salvaguardas que os legisladores implementaram para proteger o casamento entre pessoas do mesmo sexo, caso o tribunal superior decida revogar a lei. Vários estados também tomaram medidas nos últimos anos para proteger o casamento gay, seja consagrando o direito nas suas constituições estaduais ou derrubando leis que proibiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. As informações são do portal de notícias Extra.

2024-12-04