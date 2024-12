Inter No Beira-Rio, Inter perde de 1 a 0 para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

Com o resultado, a equipe comandada por Roger Machado se manteve na 4ª posição da tabela, com 65 pontos. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em seu último confronto disputado no Beira-Rio em 2024, o Inter perdeu de 1 a 0 para o Botafogo na noite dessa quarta-feira (4). Com o resultado, a equipe comandada por Roger Machado se manteve na 4ª posição da tabela, com 65 pontos. O Colorado volta a campo neste domingo (8), às 16h, para enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão, em partida valendo o quarto lugar na competição.

O jogo

Menos de uma semana após conquistar a Copa Libertadores, o Botafogo entrou em campo podendo ser campeão novamente. Para isso, precisava ganhar e ainda contar com um tropeço do Palmeiras contra o Cruzeiro para levantar a taça com antecedência.

O time visitante abriu o placar em Porto Alegre com apenas 4 minutos de jogo. Em cobrança de escanteio de Almada, Savarino acertou um belo chute de primeira. Rochet se esticou para fazer a defesa, mas não evitou o gol do time carioca.

A vantagem dos visitantes obrigou o Inter a buscar o ataque e a partida ganhou em intensidade. Bruno Tabata deu a resposta que a torcida gaúcha queria e obrigou Gatito Fernandez a difícil defesa. Mas tarde, foi a vez de Enner Valência carimbar a trave dos cariocas

Com o time bem postado, o Botafogo apostou na estratégia de dar a bola para o Inter e não se apavorou com o maior volume de jogo do rival. Congestionando o meio-campo e buscando velocidade na transição da defesas para o ataque, o time do técnico Artur Jorge conseguiu controlar a pressão dos anfitriões e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo com certa tranquilidade.

O resultado de momento, empate do Palmeiras com o Cruzeiro em Belo Horizonte combinado com o triunfo parcial de 1 a 0 em Porto Alegre, já dava o título de forma antecipada. No entanto, uma cena chamou a atenção após fim do primeiro tempo. Antes mesmo de seguir para o vestiário, os atletas botafoguenses se reuniram no centro do gramado. Dando a ideia de manter o foco, os jogadores tiveram uma rápida conversa para manter o foco e deixaram o campo para ouvir as instruções do técnico Artur Jorge.

Na volta para o segundo tempo, o Inter voltou com tudo e Bruno Henrique perdeu a chance do empate ao pegar de frente uma bola na entrada da área. O tiro raspou o travessão de Gatito Fernández aos dois minutos.

Na sequência, um gol feito pelo Cruzeiro em cima do Palmeiras deu ainda mais tranquilidade à equipe de Artur Jorge. Enquanto os reservas comemoraram no banco, em campo, o Botafogo deixou o Inter atacar e fortaleceu ainda mais seu esquema defensivo.

O empate do Palmeiras em Minas, somada à pressão imposta pelo Inter no Beira-Rio tornou o jogo tenso. A partida virou um ataque contra defesa e o técnico Roger Machado aumentou ainda mais a força ofensiva gaúcha com a entrada de Vanderson no lugar de Tabata.

Ao final do jogo, a estratégia montada por Artur Jorge surtiu o efeito desejado. No único chute que o Botafogo deu na partida, Savarino fez o gol. Já o Inter, que arriscou 11 finalizações, não conseguiu vazar o goleiro adversário. A mudança, apesar de manter o Inter no ataque, na prática pouco adiantou. No entanto, o gol marcado pelo palmeirense Estevão mudou todo o cenário, levou a definição do título para a última rodada aumentando a emoção do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

– Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Rogel (Clayton Sampaio, 23’/2ºT), Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando, 24’/2ºT), Bruno Henrique e Bruno Tabata (Wanderson, 18’/2ºT); Wesley (Gustavo Prado, 36’/2ºT), Enner Valencia e Borré. Técnico: Roger Machado.

– Botafogo: Gatito Fernández; Vitinho (Mateo Ponte, 12’/1ºT), Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas (Marlon Freitas, 34’/2ºT), Savarino (Júnior Santos, 34’/2ºT) e Thiago Almada (Eduardo, 19’/2ºT); Luiz Henrique (Matheus Martins, 19’/2ºT) e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

– Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alex dos Santos (SC). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

