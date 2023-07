Geral Nos Estados Unidos, homem perde os dois braços por causa de uma picada de pulga

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

Médicos afirmaram que ele contraiu tifo após uma mordida do inseto. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem no Texas (EUA) perdeu os dois braços e uma parte do pé por conta de uma picada de pulga. De acordo com o jornal New York Post, a família de Michael Kohlhof afirmou que ele foi levado a um hospital em San Antonio após perder a sensibilidade nos dedos dos pés. Médicos afirmaram que ele contraiu tifo após uma mordida do inseto. O homem foi parar na UTI e precisou de ajuda mecânica para respirar.

“No final de 20 de junho, disseram-me para ligar para a família para vir de todas as partes do país para se despedir”, escreveu a mãe J’Leene Hardaway.

Michael precisou ficar 11 dias na UTI após se recuperar e saiu da sedação no dia 1º de julho. Suas mãos e pés desenvolveram gangrena seca como resultado do tratamento com vasopressores, que foi um dos medicamentos usados no tratamento na UTI. A família diz que ele vem se recuperando bem.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano (CDC), o tifo transmitido por pulgas é muito raro e ocorre em climas tropicais e subtropicais em todo o mundo, incluindo áreas dos Estados Unidos, como o sul da Califórnia, Havaí e Texas.

“O (tifo) não tratado pode causar doenças graves e danos a um ou mais órgãos, incluindo fígado, rins, coração, pulmões e cérebro”, adverte o CDC.

2023-07-29