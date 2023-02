Política Nos Estados Unidos, Lula reitera defesa da democracia no mundo

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em um discurso à imprensa de quase 10 minutos antes da conversa com o presidente norte-americano, Lula também tratou de temas como preservação da Amazônia e o combate à mudança climática. Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Em um discurso à imprensa de quase 10 minutos antes da conversa com o presidente norte-americano, Lula também tratou de temas como preservação da Amazônia e o combate à mudança climática. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta sexta-feira (10) com o presidente norte-americano, Joe Biden, na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos. Em um discurso à imprensa de quase 10 minutos, Lula tratou de temas como a defesa da democracia no mundo, preservação da Amazônia e o combate à mudança climática.

Neste momento, os dois presidentes têm uma conversa reservada. A reunião vai marcar a retomada da relação entre os dois países, que em 2024 vai completar 200 anos de diplomacia.

Na manhã desta sexta-feira, Lula se encontrou com parlamentares do partido Democrata. Por meio das redes sociais, o presidente disse que foram tratados de “programas sociais que desenvolvemos no Brasil, a preocupação que compartilhamos sobre o meio ambiente e futuro do mundo e enfrentamento à extrema-direita e fake news nas redes sociais”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/nos-eua-lula-reitera-defesa-da-democracia/

Nos Estados Unidos, Lula reitera defesa da democracia no mundo