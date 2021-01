Esporte Nos últimos cinco jogos, o São Paulo foi a equipe que mais cometeu erros no Brasileirão

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Ao ser goleado pelo Inter no meio da semana, o São Paulo perdeu a liderança do Brasileiro. (Fotos: Paulo Pinto/saopaulofc.net)

Desde que o técnico Fernando Diniz assumiu o comando do São Paulo, a equipe paulista passou a sempre optar por sair jogando com troca de passes ao invés de rifar a bola. No entanto, nos últimos cinco compromissos do clube no Brasileirão, essa filosofia vem custando caro.

Isso porque, neste período, o Tricolor é o time do Nacional que mais comete erros capitais, ou seja, que culminam em gols dos rivais. Em média, o clube do Morumbi realizou um erro defensivo que gerou tento dos adversários a cada 90 minutos, segundo dados dos site SofaScore.

Dos equívocos em questão, apenas um não foi determinante para o placar da partida, que foi na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, pela 27ª rodada. Na ocasião, Gabriel Sara entregou a bola nos pés de Fred, que, por sua vez, não perdoou e balançou as redes de Volpi.

Na rodada seguinte, os erros custaram caro. Daniel Alves e Diego Costa falharam na saída de jogo e proporcionaram dois dos quatro gols do Red Bull Bragantino no revés por 4 a 2.

No último domingo (17), no empate de 1 a 1 com o Athletico-PR, quem voltou a errar foi Gabriel Sara. O garoto carimbou a defesa ao tentar um passe na altura do meio de campo e originou um ótimo contra-ataque para o Furacão, que contou com o faro de artilheiro de Renato Kayzer para marcar.

Já na quarta-feira (20), na derrota de 5 a 1 para o Inter, foi a vez de Vitor Bueno cometer um erro capital. O camisa 12 foi apertado pelo ataque colorado e acabou errando, acarretando no terceiro tento dos rivais, que, com o triunfo, ultrapassaram o São Paulo e pularam para a ponta do Brasileirão.

A defesa do São Paulo desmoronou nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. Em três derrotas e um empate, que custaram a liderança do torneio, o time sofreu 11 gols, um terço dos 33 que tomou em toda a competição.

Até a 27ª rodada, a última disputada em 2020, quando venceu o Fluminense, o São Paulo tinha a melhor defesa do Brasileiro, condição que dividia com o Grêmio, com 22 gols sofridos. Os gaúchos se mantêm nesse posto, agora com 25 gols tomados. Nesse período, o São Paulo levou duas goleadas (4 a 2 para o Bragantino e 5 a 1 para o Inter), perdeu um clássico para os reservas do Santos (1 a 0) e empatou fora de casa com Athletico-PR (1 a 1). A sequência derrubou o time. Após vencer o Fluminense no Rio, o São Paulo era o primeiro colocado, chegou a 56 pontos e tinha sete a mais do que o Atlético-MG, então vice-líder – o Internacional, novo líder do campeonato, era o quarto, com 47 pontos. Nos quatro últimos jogos, o São Paulo só teve a zaga tida como ideal (Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo) no empate com o Athletico. Contra o Bragantino, Juanfran (problemas particulares) e Arboleda (fadiga muscular) foram substituídos por Igor Vinícius e Diego Costa; contra o Santos, Bruno Alves, suspenso, deu lugar a Léo; na goleada do Inter, Arboleda estava suspenso e Léo começou o jogo. Se Fernando Diniz não decidir fazer mudanças, poderá escalar seu quarteto preferido neste sábado (23), contra o Coritiba, no Morumbi, pela 32ª rodada – ninguém está suspenso ou lesionado.

