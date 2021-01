Esporte Neymar marcou um gol em seu 100º jogo pelo PSG

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Em seu jogo de número 100 pelo PSG, Neymar saiu com cartão amarelo. (Foto: Getty Images/PSG)

O Paris Saint-Germain goleou o Montpellier por 4 a 0, nesta sexta-feira (22), no Parque dos Príncipes, pela 21ª rodada do Campeonato Francês, com enorme facilidade.

Com o resultado, a equipe comandada por Mauricio Pochettino vai a 45 pontos, abrindo vantagem na liderança da competição, e agora seca o Lille, que tem 42 pontos, para seguir isolada na ponta.

Em campo, a vida do PSG ficou ainda mais fácil do que o já previsto aos 19 do 1º tempo, quando o goleiro Omlin deu um carrinho assassino em Mbappé fora da área e foi expulso direto.

Com um a menos, o Montpellier tentou montar uma retranca na frente da área, mas foi facilmente dominado e goleado pelo atual campeão nacional.

Aos 34, Di María enfiou ótima bola para Mbappé, que concluiu com grande tranquilidade na cara do arqueiro reserva Bertaud, que teve que entrar no lugar do meia Ristic.

No 2º tempo, inicialmente os visitantes tiveram certa dificuldade para passar pela marcação do Montpellier. No entanto, depois que a porteira abriu, a boiada passou.

Aos 15, Mbappé fez ótima jogada e rolou para Neymar chegar batendo para o fundo das redes.

Gol do brasileiro em sua 100ª partida pelo clube da capital francesa! Foram 30 em 2017/18, 28 em 2018/19, 27 em 2019/20 e 15 na atual temporada.

Dois minutos depois, Icardi recebeu na pequena área e teve tempo para dominar e fuzilar para ampliar.

Praticamente no ataque seguinte, a goleada virou massacre: Mbappé recebeu de Icardi e colocou 4 a 0 no placar.

Até os minutos finais, o PSG seguiu absoluto em campo e pressionou para tentar ampliar, mas não conseguiu mais fazer gols.

A nota negativa acabou ficando para Neymar e Verratti, que, mesmo com o jogo controlado, fizeram faltas feitas e saíram amarelados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte