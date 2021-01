Esporte Com Neymar no top 10, a Uefa divulga jogadores mais efetivos da Liga dos Campeões

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Na lista de média de gols por partida, Neymar ficou em 2° lugar. (Foto: Getty Images/PSG)

A Uefa divulgou, nesta sexta-feira (22), o ranking dos jogadores mais efetivos da história da Champions League. A estatística leva em conta o número de gols marcados mais as assistências dadas. Cristiano Ronaldo, Messi e Benzema lideram a lista.

O primeiro lugar ficou com o português, que soma 176 gols criados na competição, sendo 135 marcados e 41 assistências em 78 jogos. O gajo atuou na competição por Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Logo atrás vem Messi, com 155 participações em 147 jogos. São 118 gols e 36 assistências do argentino do Barcelona na competição. Karim Benzema, do Real Madrid, fecha o top 3 com 69 gols e 27 assistências em 125 jogos, um total de 96 participações.

O top 10 conta ainda com Robert Lewandowski, atual melhor do mundo pela Fifa, Raul González, van Nistelrooy, Ibrahimovic, Shevchenko, Thomas Muller, Neymar e Thierry Henry. Confira a lista completa:

176 – Cristiano Ronaldo (135 gols + 41 assistências em 178 jogos)

155 – Lionel Messi (118 + 36 em 147 jogos)

96 – Karim Benzema (69 + 27 em 125 jogos)

90 – Robert Lewandowski (71 + 19 em 94 jogos)

87 – Raúl González (71 + 16 em 144 jogos)

76 – Ruud van Nistelrooy (60 + 16 em 81 jogos)

75 – Zlatan Ibrahimović (49 + 26 em 123 jogos)

72 – Andriy Shevchenko (59 + 13 em 116 jogos)

71 – Thomas Müller (47 + 24 em 123 jogos)

68 – Neymar (41 + 27 em 65 jogos)

67 – Thierry Henry (51 + 16 em 115 jogos).

A entidade ainda compilou a média de gols produzidos por partida. Nessa estatística, Messi lidera, seguido de perto por Neymar e, em terceiro, CR7. Confira o top 5:

1,05 – Lionel Messi

1,04 – Neymar

0,99 – Cristiano Ronaldo

0,95 – Robert Lewandowski

0,94 – Ruud van Nistelrooy.

