Em dezembro, a Fifa apresentou denúncia formal contra Blatter por irregularidades financeiras na construção do museu do futebol, em Zurique, que teria fechado logo após sua abertura, em 2016. A obra teria custado 462 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões). A defesa do dirigente negou as acusações.

Em 2015, o comitê de ética da Fifa anunciou que o ex-presidente da entidade Joseph Blatter e o ex-mandatário da Uefa Michel Platini foram banidos de todas as atividades relacionadas ao futebol por oito anos.

Os dois dirigentes foram punidos por conta de um pagamento autorizado por Blatter para Platini no valor de R$ 8 milhões por um trabalho realizado no fim de 1999 e no início dos anos 2000, mas com o pagamento efetuado apenas em 2011. Apesar de todas as explicações dadas pelo ex-presidente da Fifa, o Comitê de Ética não aceitou os esclarecimentos e bateu o martelo em relação à suspensão.

Na época, logo após o anúncio, Blatter concedeu entrevista coletiva em Zurique. Na conversa com a imprensa, o dirigente pediu desculpas pelo desenrolar do caso investigado pelo Comitê de Ética e avisou que vai apelar no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

No caso de Blatter, o Comitê não conseguiu evidências concretas para enquadrá-lo no artigo 21, parágrafo 1, do Código de Ética da Fifa (suborno e corrupção). Porém, o dirigente não escapou da punição por ter ferido o artigo 20, parágrafo 1 (oferta e aceitação de presentes e outros benefícios). O suíço também se encontrou numa situação de conflito de interesses. Mesmo assim, ele continuou como presidente da entidade.

Blatter ainda violou outro artigo do Código de Ética, o 19, parágrafos 1, 2 e 3 (conflito de interesses), ao não colocar os interesses da Fifa em primeiro lugar. O dirigente ainda foi enquadrado em outros dois artigos: 13 (regras gerais de conduta) e 15 (lealdade).