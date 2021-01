Organizadores e políticos japoneses rebateram artigo do 'The Times' de que o Japão busca forma para cancelar a Olimpíada. (Foto: Reprodução)

O jornal inglês The Times publicou na quinta-feira (21) matéria assinada pelo veterano Richard Lloyd Parry com o título: “Japão busca forma para cancelar a Olimpíada por causa da Covid”. A notícia caiu como uma bomba no mundo inteiro.Os Jogos de Tóquio, que seriam disputados em 2020, foram confirmados para julho deste ano e, até o momento, tanto o Comitê Organizador quanto o Comitê Olímpico Internacional e autoridades do Japão negam que um novo cancelamento está sendo considerado. Os órgãos dizem que não “há plano B” e que a competição está confirmada para 23 julho. Mas, esse discurso já foi ouvido antes.

Segundo Parry, que já atuou em 29 países e trabalha como editor do The Times para a Ásia, “um integrante do Governo atual revelou que já está configurada a impossibilidade de realização da Olimpíada por conta da Covid. O consenso é geral, mas ninguém quer ser o primeiro a dar a notícia…”.

O mundo inteiro passou a comentar a notícia mesmo com entrevista de Thomas Bach, presidente do COI, publicada horas antes pela agência de notícias japonesa Kyodo News dizendo exatamente o contrário: “A Olimpíada sai de qualquer jeito”.

Autoridades negam

Não demorou muito para a notícia do The Times repercutir no Japão. O Primeiro Ministro Yoshihide Suga anunciou, em uma sessão da câmara: “Estamos comprometidos em realizar os Jogos”.

Além de Suga, o vice-secretário-chefe de gabinete, Manabu Sakai, também negou as informações do jornal inglês, explicando que nenhuma decisão do tipo foi tomada internamente: “Não há verdade nisso. É claro que devemos levar em consideração a situação no exterior e decidir se avançamos com o evento, mas até lá o governo central fará o que for preciso”, disse ele em entrevista coletiva.

A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, falou em “rumores” e também negou o cancelamento.

Yasuhiro Yamashita, presidente do Comitê Olímpico do Japão, endossou seus pares negando a possibilidade de cancelamento. Chamou a reportagem do jornal inglês de “falsa” e “invenção”, em uma entrevista à agência de notícias Reuters.

O COI desmentiu a notícia e publicou em sua conta no Twitter um esclarecimento: “Algumas notícias circulando hoje dizem que o governo do Japão concluiu privadamente que as Olimpíadas de Tóquio terão de ser canceladas por causa do coronavírus. Isso é uma categórica inverdade. Em uma reunião do Comitê Executivo em julho do ano passado, ficou acordado que a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio serão realizados em 23 de julho deste ano, e o programa e as instalações para os Jogos foram realizados em consonância. Todas as partes envolvidas têm trabalhado juntas para preparar Olimpíadas bem-sucedidas neste verão”.