Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Zidane será substituído por assistente temporariamente. Foto: Reprodução/Instagram Zidane será substituído por assistente temporariamente. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, foi diagnosticado com coronavírus, informou o time espanhol em um comunicado nesta sexta-feira (22). O treinador francês se isolou no início deste mês depois que um contato próximo foi diagnosticado com a Covid-19, e por isso não compareceu a uma sessão de treino.

Zidane, pressionado desde a derrota chocante do Real para o Alcoyano – time de terceira divisão – no começo desta semana na Copa do Rei, não estará disponível para a partida contra o Alavés neste sábado (23), e o assistente David Bettoni deve assumir o comando.

O Real está em segundo lugar na tabela do Campeonato Espanhol, sete pontos atrás do rival local Atlético de Madri, que tem um jogo a mais.

O meia-atacante Eden Hazard, o meio-campista Casemiro e o zagueiro Eder Militão são outros membros do Real Madrid que tiveram exames positivos para covid-19 no início desta temporada.

