Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Orientação é que os candidatos cheguem cedo e planejem a viagem até o local para evitar transtornos. Foto: Cesar Lopes/PMPA Orientação é que os candidatos cheguem cedo e planejem a viagem até o local para evitar transtornos. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) repete o esquema de transporte do último domingo para o segundo dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que ocorre neste domingo (24) em Porto Alegre. Os cartões TRI dos estudantes serão liberados no horário de pico de domingo para facilitar o deslocamento dos candidatos. Além disso, a linha Orfanotrófio terá quatro veículos extras para ampliar o atendimento à UniRitter.

A orientação é que os candidatos cheguem cedo e planejem a viagem até o local para evitar transtornos. Além de conferir o itinerário, os estudantes devem consultar antes os horários das linhas no site da EPTC. No dia, os candidatos podem consultar a localização do seu ônibus em tempo real e a previsão de chegada na parada pela Função GPS do aplicativo TRI POA. A ferramenta está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos dos smartphones ou pelos links do Android ou iOS.

