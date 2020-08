Nos últimos sete dias, a média móvel de novos óbitos por causa do coronavírus no Brasil foi de 983 a cada 24 horas

Nos últimos sete dias, a média móvel de novos óbitos foi de 983 a cada 24 horas pelo novo coronavírus. O balanço mais recente do Ministério da Saúde mostra ainda que 2.709.638 ​pessoas já se recuperaram do coronavírus em todo o País.

Sobre os infectados, já são 3.582.362 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia, 50.032 desses confirmados no último dia.

O Brasil é o segundo país com mais casos e mais mortes por Covid-19 no mundo. Só perde para os Estados Unidos, que somam 5.664.736 contaminações confirmadas, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

