Muitos cientistas ocidentais estão céticos e desaconselham seu uso até que ela passe por todos os testes aprovados internacionalmente e todas as etapas regulatórias.

Na última quinta-feira (20), a Rússia anunciou que iniciará a terceira fase de ensaios clínicos e testará a vacina contra a Covid-19 em 40 mil pessoas, incluindo os grupos de risco, como profissionais de saúde.

“É preciso ter certeza de que a vacina é eficiente. Ainda não sabemos isso”, ressaltou Kathryn Edwards, professora de pediatria e especialista em vacina da divisão de doenças infecciosas da Escola de Medicina da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos.

Dan Barouch, especialista do Centro Médico Diaconisa Beth Israel de Harvard, em Boston (EUA), observou que as taxas de mutação dos coronavírus são muito mais baixas do que as de vírus como o HIV, mas acrescentou: “Existem muitas desvantagens em potencial ao se usar uma vacina que não funciona. O risco do vírus passar por uma mutação é um risco teórico”.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a resistência aos antibióticos e o aumento das superbactérias são as maiores ameaças para a saúde mundial.