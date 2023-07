Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 7 de julho de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Venda da Corsan

A bancada do PT na Assembleia gaúcha entrou com uma medida cautelar junto ao Tribunal de Justiça do Estado solicitando a suspensão da decisão do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Alexandre Postal, que suspendeu a liminar impeditiva da conclusão do processo de venda da Corsan. Os parlamentares pedem pelo aguardo da apresentação das considerações da Conselheira Relatora do TCE, Heloisa Tripoli Goulart Piccinini, que está agendada para o próximo dia 18, na qual o deputado petista Miguel Rossetto terá um espaço concedido para uma sustentação oral de oposição à venda da companhia. O parlamentar defende que qualquer conclusão sobre o acordo antes da análise da questão no pleno do Tribunal de Contas é imoral e ilegal.

Reforma dos CTGs

O Movimento Tradicionalista Gaúcho buscou apoio junto ao deputado Joel Wilhelm (PP) nesta quinta-feira para a realização de reforma dos Centros de Tradição Gaúcha no Estado. O parlamentar deve apresentar no projeto do Plano Plurianual a emenda originalmente destinada à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que inclui entre as metas e prioridades do Executivo para 2024 a priorização nas reformas estruturais dos centros tradicionalistas. “Investir em cultura é investir em história, educação e saúde. Os Centros de Tradição Gaúcha são espaços ocupados por famílias, que amam as raízes, preservam e disseminam a cultura do nosso Estado”, destaca o deputado.

Prevenção de desastres

A deputada Luciana Genro (PSOL) encaminhou um ofício ao governo estadual questionando as medidas de prevenção adotadas pelo Executivo para o novo ciclone que se aproxima do RS nos próximos dias. A parlamentar visa apurar as recomendações e ações realizadas pelo governador Eduardo Leite frente aos cerca de 60 municípios com risco de inundações, enxurradas e alagamentos. “Muitas destas cidades ainda estão se recuperando do último ciclone, passando por um processo de reconstrução e com famílias que sequer puderam retornar para as suas casas. Precisamos que medidas sejam tomadas para que esse novo episódio não agrave ainda mais essas situações”, afirma Luciana.

Impactos do ciclone

O diretor-técnico da Emater/RS, Claudinei Baldissera, apresentou nesta quinta-feira à Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo do parlamento gaúcho um relatório sobre as perdas na área agrícola dos municípios atingidos pelo ciclone extratropical que recentemente impactou o RS. Ele destacou os estragos ocorridos na produção primária do Estado, com maior impacto nos setores hortifrutigranjeiro e agropecuário. “Os valores de perdas dentro do sistema de produção agrícola, sem os danos à infraestrutura pública, como pontes e estradas, são estimados em 30 milhões de reais até o momento, nos dois grupos de municípios mais atingidos nas regiões do Litoral, Paranhana e Vale dos Sinos” aponta Baldissera.

Segurança pública

A deputada Delegada Nadine (PSDB) protocolou na Assembleia Gaúcha um projeto de lei que determina a criação da Política Estadual de Saúde Mental e Física dos Profissionais da Segurança Pública. A medida visa promover e prevenir a saúde física e mental, além da segurança no trabalho, garantindo qualidade de vida, fortalecimento e condicionamento físico para atuação dos profissionais. “Queremos discutir a obrigatoriedade desse cuidado, desse olhar em relação à saúde física e mental dos profissionais. Uma política pública fundamental para salvar a vida de quem salva as nossas vidas”, afirma a Delegada.

