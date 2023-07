Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 8 de julho de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Educação para o desenvolvimento

O presidente do parlamento gaúcho, deputado Vilmar Zanchin (MDB) propôs nesta sexta-feira a inclusão de um eixo de monitoramento sobre a educação gaúcha no programa Cresce/RS. Composto por líderes dos Poderes, presidentes de entidades empresariais, reitores de universidades, órgãos de fiscalização e controle, além de entidades civis, o grupo visa unir o poder público e privado em prol de avanços no desenvolvimento do RS. “Precisamos preparar nossos jovens para o mercado de trabalho, para atender as demandas geradas pela transformação tecnológica. Caso o eixo sugerido seja aceito pelo colegiado, vamos apresentar uma série de ações a serem acompanhadas”, destacou Zanchin.

Prevenção ao feminicídio

O deputado Airton Lima (Podemos) conduziu nesta semana uma audiência pública na Câmara Municipal de Soledade, no norte gaúcho, para tratar de ações relacionadas à prevenção do feminicídio e da violência doméstica. Realizada a partir dos trabalhos da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia, a reunião foi proposta pelo vereador do município, Gustavo Baldissera (PL), e abordou os amplos números de casos do gênero que permanecem ocorrendo, mesmo com as leis e ações dos órgãos de segurança que tratam da temática no Estado. “Desde 2019, nosso gabinete já está na 25ª audiência pública, com o mesmo tema e a mesma pauta, trazendo este debate à Assembleia Legislativa para que toda a sociedade seja envolvida no assunto, porque ainda se trata de uma violência que aniquila mulheres simplesmente por razão de gênero. Segundo dados da SSP, até junho, foram registradas 16.864 ameaças contra mulheres”, destacou o deputado.

Suicídio policial

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado da Assembleia gaúcha promoveu nesta sexta-feira uma audiência pública para abordar as causas do aumento dos suicídios das polícias do RS. O deputado Leonel Radde (PT), proponente da discussão, apontou que nos últimos cinco anos o número de casos do gênero sofreu um aumento de 150%, o que o parlamentar atribui a questões salariais, problemas relacionados à carreira e condições de trabalho, perseguições por superiores, além de outros fatores. Radde propôs a ampliação do diálogo com a Chefia da Casa Civil do Governo do Estado, somada às secretarias estaduais de Segurança e de Saúde, para viabilizar a criação de um programa de acompanhamento psicológico dos servidores.

Apuração de abusos

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos solicitou nesta semana uma reunião com a direção da CEEE Equatorial para apurar supostos casos de abuso e ameaças a moradores do Residencial Samarani, no bairro Vila Nova, em Porto Alegre. Os cidadãos da região relataram ao colegiado que equipes terceirizadas da empresa têm realizado contínuas cobranças nas sextas-feiras e vésperas de feriado, intimidando os moradores a pagarem valores de até 12 mil reais. Além disso, a população local aponta ainda casos de desligamento da energia elétrica por cerca de sete dias, além de cobrança indevida da taxa de iluminação pública.

Programa Assistir

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizará uma audiência pública na próxima quarta-feira para tratar dos impactos do Programa Assistir nos hospitais da Região Metropolitana de Porto Alegre. Proposta pelo deputado Miguel Rossetto (PT), a reunião ocorre a partir das reclamações de unidades de saúde de municípios próximos à capital gaúcha que têm apontado uma série de dificuldades orçamentárias a partir da redistribuição de recursos determinada pela iniciativa.

