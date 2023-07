Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 7 de julho de 2023

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, colocou seu cargo à disposição do governo federal. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Cargo à disposição

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, colocou seu cargo à disposição do governo federal nesta quinta-feira. O posto será ocupado pelo deputado do União do Pará, Celso Sabino, o qual terá sua indicação confirmada em uma reunião do presidente Lula com representantes do partido.

Reeleição possível

O presidente Lula deu indícios de que pode concorrer novamente para o comando do Planalto em 2026. Ele afirmou em entrevista nesta quinta-feira que se vê estimulado ao pleito a partir da tentativa de reeleição do presidente dos EUA, Joe Biden.

Paz na Ucrânia

O assessor especial da presidência da República, Celso Amorim, realizou uma nova ligação para o Vaticano para abordar ações para o encerramento pacífico da guerra na Ucrânia. Ele dialogou com o cardeal Matteo Zuppi, o qual foi enviado a Moscou para tentar dar início a uma negociação de paz para o conflito intermediada pela Igreja Católica.

Presença remota

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) autorizou nesta quinta-feira o registro de presença remota na Casa até o final de semana. A medida visa garantir quórum para votação de projetos do Executivo federal.

Decepção com aliado

O ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrou estar irritado com Tarcísio de Freitas (Republicanos) em função de suas recentes declarações favoráveis à reforma tributária. Em um evento do PL ele criticou o conhecimento político do governador paulista, além de interrompê-lo bruscamente enquanto discursava.

Vaias do público

Além das críticas recebidas por Bolsonaro, Tarcísio de Freitas foi vaiado por parte da bancada do PL durante o evento do partido. Os ruídos na relação do governador paulista com o ex-presidente podem comprometer sua possível candidatura para as eleições presidenciais em 2026.

Embaixada brasileira

O embaixador Christian Vargas assume nesta semana a embaixada do Brasil em Cuba. O cargo não era ocupado há 7 anos, desde que o país recusou a indicação do Planalto no ano de 2016 em protesto ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Embaixada brasileira II

A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou nesta quinta-feira a nomeação de Carlos Alberto França como titular da embaixada do Brasil no Canadá. O diplomata atuou como ministro das Relações Exteriores durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Reindustrialização

O presidente Lula retomou nesta quinta-feira as reuniões do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. O colegiado, composto por membros do governo e da sociedade civil, deve propor uma nova política de reindustrialização do país.

Isenção tributária

A isenção de tributos de importação para compras internacionais de até US$ 50 determinada pelo governo federal não foi bem recebida pela indústria nacional. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, afirmou que a decisão trabalha contra as micro, pequenas e médias empresas brasileiras.

Consignado social

O STF suspendeu nesta quinta-feira o julgamento da liberação de empréstimos consignados a beneficiários de programas sociais, a partir de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Apesar da interrupção, a Corte já havia formado maioria de votos para avançar com a proposta.

Estado de emergência

O governo estadual declarou estado de emergência em saúde pública em todo território gaúcho nesta quinta-feira em função do aumento significativo de internações de crianças por doenças respiratórias. A determinação estipula que hospitais priorizem o atendimento voltado à questão, além de possibilitar a adoção de medidas de prevenção e enfrentamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Demandas das Missões

O governador Eduardo Leite recebeu uma comitiva das Missões nesta quinta-feira para tratar de temas relacionados ao desenvolvimento da região. Prefeitos e lideranças regionais apresentaram demandas vinculadas a obras de infraestrutura de transportes e fomento ao turismo local.

Venda da Corsan

O contrato de venda da Corsan pode ser assinado nesta sexta-feira pelo governo estadual após a liberação do TCE para avanço da medida. O Executivo busca se adiantar em relação a novos recursos que possam vir a interromper novamente a transação.

Captação recusada

O Conselho Estadual de Cultura recusou a captação de R$ 1 milhão em patrocínios para o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre. A negativa se deu a partir de um conflituoso critério de desempate na seleção de projetos, que pode ser revisto pelo colegiado.

Crédito recorde

O Banrisul anunciou nesta quinta-feira a disponibilização de R$ 11 bilhões em crédito para o Plano Safra 2023/24. O valor, que representa o recorde histórico do Banco do Estado, é 57% maior em relação ao plano anterior.

Decretos da pandemia

A prefeitura de Porto Alegre revogou nesta quinta-feira os decretos referentes ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 na Capital, extinguindo a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento ao Coronavírus. A suspensão ocorre a partir da oficialização do fim da calamidade pública no RS decretada pelo governo estadual.

Panorama Político

2023-07-07