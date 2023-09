Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

A fachada do Palácio Farroupilha estará iluminada de amarelo até o dia 12 de setembro. (Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Dia do Suco

O deputado Guilherme Pasin (PP) protocolou na assembleia gaúcha um projeto de lei que designa o primeiro domingo de março como Dia Estadual do Suco de Uva, instituindo a data no Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado. O parlamentar destaca que de acordo com dados da Embrapa Uva e Vinho, o produto tem absorvido o maior volume da fruta produzida no RS, que lidera o setor no cenário nacional, e que o cultivo tem se especializado para qualificar o suco brasileiro. “Além do valor nutricional, a uva e seus derivados possuem importância na geração de emprego e renda. Temos uma ampla cadeia econômica envolvida na produção, distribuição e consumo de produtos derivados da uva. Além de tudo, precisamos valorizar o que é nosso”, destaca Pasin.

Saúde no RS

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia gaúcha promove nesta segunda-feira uma audiência pública para debater os limites e possibilidades do programa Assistir do governo estadual, a partir de proposição dos deputados Adão Pretto Filho (PT), Miguel Rossetto (PT) e Neri, o Carteiro (PSDB). O colegiado discutirá também o gerenciamento dos sistemas GERINT e GERCON e a demora na fila de espera das consultas e cirurgias pelo SUS, através de iniciativa do deputado Valdeci Oliveira (PT).

TEAcolhe RS

A assinatura dos contratos para implantação de 23 Centros de Atendimento em Saúde TEAcolhe RS, prevista para terça-feira, foi celebrada pelo deputado Eduardo Loureiro (PDT), autor da Lei Gaúcha Pró-autismo. As unidades colocam, de acordo com o parlamentar, o RS na vanguarda de atendimento para pessoas com transtorno do espectro autista, e deverão contar individualmente com um aporte de R$70 mil mensais, oferecendo serviços em diferentes especialidades médicas. “Depois de implementar 37 centros regionais de referência em diagnóstico, agora o Estado em parceria com prefeituras e entidades passa a atuar com foco na saúde das pessoas autistas, isso é muito relevante”, aponta Loureiro.

Setembro Amarelo

A fachada do Palácio Farroupilha, sede da Assembleia gaúcha, estará iluminada de amarelo até o dia 12 de setembro em alusão à campanha Setembro Amarelo: mês de prevenção ao suicídio. A ação, proposta pela deputada Eliana Bayer (Republicanos), ocorre em paralelo a uma exposição no hall de entrada do Palácio Farroupilha em referência à campanha, a partir de mobilização da parlamentar no comando da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Suicídio.

Educação física

O deputado Delegado Zucco (Republicanos) apresentou no Parlamento gaúcho um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade das aulas de Educação Física nos ensinos fundamental e médio da rede gaúcha de ensino. A proposição, que atende a demandas da categoria, propõe que a disciplina seja ministrada obrigatoriamente por profissionais com formação específica na área. “Estamos formalizando o compromisso de valorização dessa tão importante profissão, que além da prática desportiva, representa disciplina, cidadania e garante a promoção de saúde”, destacou Zucco.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

