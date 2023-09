Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O governo gaúcho anunciou neste domingo os resultados da 46ª edição da Expointer. (Foto: Fernando Dias)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Convite presidencial

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), líder do Senado, foi convidado pelo presidente Lula para integrar a comitiva governamental que o acompanhará nas suas próximas viagens internacionais. O parlamentar, que ainda não confirmou presença, pode negar o convite em função de compromissos no âmbito das discussões da reforma tributária.

Cúpula do G20

O presidente Lula viaja nesta quinta-feira para a Índia, onde participará da Cúpula do G20. Além das tradicionais sessões temáticas, o líder brasileiro integrará uma cerimônia simbólica de troca de comando do grupo, o qual passará a ser liderado pelo Brasil em dezembro deste ano.

Policiamento ampliado

O policiamento previsto para o desfile cívico de 7 de setembro em Brasília será maior do que o efetivo empregado na posse do presidente Lula. A informação foi confirmada pela governadora em exercício do DF, Celina Leão, frente à possibilidade de manifestações da oposição do governo no evento.

Preocupação redobrada

Em viagem a Washington, o governador da capital federal, Ibaneis Rocha, manifestou preocupação com o desfile cívico e afirmou que o DF deve trabalhar suas forças de segurança de forma “muito preparada”. Membros da gestão do líder distrital afirmam que desde seu afastamento temporário após as invasões do dia 8 de janeiro ele tem prestado atenção significativamente maior a eventos.

Aprovação improvável

Membros da oposição do governo federal na CPI na Câmara estão desacreditados quanto à aprovação do relatório do colegiado que será entregue pelo deputado Ricardo Salles (PL-SP). O relator mantém a intenção de indiciar integrantes de movimentos sociais, o que parlamentares governistas já afirmaram que não serão favoráveis.

Aprovação improvável II

Para não “sair de mãos vazias”, integrantes da oposição na CPI do MST tentarão articular com a base governista para avançar com pontos de seu interesse no relatório do colegiado. Membros do governo destacam, no entanto, que negociações sobre indiciamentos estão descartadas.

Livro lançado

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) anunciou no sábado o lançamento de um livro de sua autoria intitulado “Redes Sociais e Jair Bolsonaro – Começo de Tudo”. A obra digital relata como se deu a introdução do ex-presidente no mundo tecnológico e a participação do seu entorno nas redes sociais.

Presença obrigatória

O líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), determinou a participação presencial obrigatória dos deputados federais nesta semana nas sessões da Casa Legislativa. A medida visa garantir quórum para a votação de propostas como o programa Desenrola e a limitação de juros do cartão de crédito.

Limite de juros

A Câmara dos Deputados tenta votar nesta semana um projeto de lei que pode limitar em 100% a aplicação de juros rotativos do cartão de crédito. A medida deve conceder um prazo de 90 dias a partir de sua publicação para que emissoras apresentem uma proposta de regulamentação das taxas.

Dificuldade mantida

Lideranças do PT na Câmara acreditam que mesmo com o avanço da reforma ministerial do Planalto algumas pautas do Executivo ainda podem encontrar dificuldades na Casa Legislativa. Os parlamentares preveem que a análise de propostas governamentais permanecerá enfrentando resistência nas bancadas evangélica e do agro independente de influência partidária.

Secretaria de Apostas

Com o empenho de Arthur Lira (PP-AL) em acelerar a votação do projeto de taxação das apostas esportivas na Câmara, a possibilidade de criação da Secretaria Nacional de Prêmios e Apostas pode se tornar objeto de discussão na Casa. O órgão cogitado seria ligado ao Ministério da Fazenda e responsável pelo credenciamento de operadores do segmento no Brasil e pela fiscalização de suas atividades.

Armamento da FUNAI

A Comissão de Segurança Pública do Senado analisa nesta terça-feira o projeto de lei que concede o porte de arma de fogo aos integrantes da Funai que exerçam atividades de fiscalização. A proposta de liberação decorre da repercussão do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips no Amazonas, em 2022.

Reestruturação do Iphan

O governo federal anunciou na última semana a reestruturação do conselho consultivo do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O órgão, enfraquecido no governo Bolsonaro, passará a se reunir quatro vezes ao ano e contará com 30 assentos, dos quais 15 serão ocupados pela sociedade civil.

Desenvolvimento regional

O BNDES criará, em parceria com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, um centro de formação de políticas públicas para o desenvolvimento da região. O grupo deve focar em questões relacionadas à neoindustrialização e novas políticas para o avanço produtivo, além de temáticas relacionadas a igualdades, transição ecológica e transformação digital.

Resultados da Expointer

O governo gaúcho anunciou neste domingo que a edição da Expointer deste ano atingiu a ampliação de 11,76% em volume de negócios e 5,96% de público em relação ao ano passado. Quase 819 mil pessoas visitaram o evento, que movimentou cerca de R$7,9 bilhões em comercialização.

Troca de comando

A secretaria municipal de Educação de Caxias do Sul passa a ser coordenada a partir desta segunda-feira pelo ex-secretário da pasta, Edson da Rosa. Ele retorna ao cargo para substituir Sandra Negrini, que deixou o posto na semana passada alegando razões pessoais.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-194/

Panorama Político

2023-09-04