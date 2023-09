Colunistas Deputado Afonso Hamm convida o ministro da Agricultura para Conferência Mundial em Pelotas

Convite foi entregue pelo deputado Afonso Hamm e dirigentes de entidades do setor, ao ministro Carlos Fávaro Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Acompanhado do presidente do Sindicato das Indústrias de Doces e Conservas, Paulo Crochemore, e Marcos Schiller, vice-presidente da Associação dos Produtores de Pêssego de Pelotas, o deputado Afonso Hamm reforçou a importância do encontro para demonstrar o potencial do Brasil, que recebe pela primeira vez a conferência

A Conferência Mundial do Pêssego é bienal. A última edição teve como sede a cidade de Múrcia, na Espanha, em 2018. A edição do Brasil, em 2020, precisou ser adiada em função da pandemia.

Conforme dados da indústria, Pelotas e região respondem por cerca de 99% da produção do pêssego em conserva no País. Os produtores atuam com 26 variedades da fruta sendo dez específicas para conservas, como a Esmeralda e a Maciel.

Os registros do Sindocopel apontam a indústria do pêssego de Pelotas como uma das mais antigas do país, com início da produção em 1880. Conforme os organizadores, já estão confirmadas as participações de representantes da África do Sul, Argentina, Austrália, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, Itália e Grécia.

