Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Deputada Laura Sito: "Levei tiro de bala de borracha e muito gás lacrimogêneo”. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Agressão da Guarda

A deputada Laura Sito (PT) relatou nas redes sociais no que foi agredida com spray de pimenta e tiro de bala de borracha ao tentar realizar a entrega de almoço para manifestantes presentes na ocupação de um prédio pelo movimento ReXistência POA no Centro Histórico de Porto Alegre. A parlamentar afirma que havia recebido autorização d o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, para a entrega de almoço no local, mas que mesmo assim foi atacada, ao lado de outros 15 apoiadores do movimento, pela Guarda Municipal. Ferida na perna pelos estilhaços, Laura registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil sobre o ocorrido.

Indicações ao Banrisul

A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle realiza nesta -feira a arguição pública de seis indicados pelo governador Eduardo Leite para a nova diretoria do Banrisul. Gaspar Saikoski, Luiz Gonzaga Veras Mota, Elizabete Rejane Sodré Tavares, Carlos Aluisio Malafaia, Adriana Celestino e Ivanor Antônio Duranti serão submetidos a uma rodada de questionamento dos parlamentares que compõem o colegiado.

Municipalização das escolas

A deputada Luciana Genro (PSOL) participou na última semana do Encontro de Escolas realizados pelo 39º Núcleo do CPERS. Integrada por diretores das escolas estaduais de ensino fundamental, professores e mães de alunos, a reunião tratou do plano da Secretaria de Educação (Seduc) e do Governo de tornar municipais todas as escolas estaduais que atendem entre 1º e 5º ano até 2026, o qual a parlamentar, ao lado dos membros da comunidade escolar presentes, representa oposição. “A força da mobilização é o que vai poder nos dar a condição de avançar, nós sabemos o projeto de sucateamento dos serviços públicos que o governo tem realizado, na educação e em todas as áreas. A gente vai precisar das comunidades para poder fazer essa luta, precisamos fazer essa mobilização”, destacou Luciana.

Pedágio na RS-118

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado realiza nesta -feira uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Alvorada para debater a implantação de praças de cobrança de pedágios da RS-118. A reunião ocorre a partir da demanda apresentada pelos moradores dos municípios por onde passa a rodovia, os quais afirmam que a instalação dos pedágios impactarão negativamente o alto fluxo de pessoas que se desloca diariamente para trabalhar ou estudar em outra cidade da região metropolitana.

Ampliação do IFFar

O deputado e vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia, Rafael Braga (MDB), solicitou uma audiência pública ao colegiado para tratar sobre a proposta de expansão do Instituto Federal Farroupilha. O parlamentar propõe a criação de um campus no município de Cruz Alta, utilizando a estrutura das universidades comunitárias locais, que estão ociosas, para implantação de campi do IFFar. “Não precisaríamos, em alguns lugares, construir novos prédios, poderia se usar desses espaços que nós temos, e que são extremamente qualificados aqui no nosso Estado”, destaca Braga.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-148/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2023-09-18