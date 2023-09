Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 25 de setembro de 2023

Deputado Leonel Radde (PT). (Foto: Divulgação/Câmara de Vereadores)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Decisão contraditória

O deputado Leonel Radde (PT) descreveu como “extremamente preocupante e contraditório” a concessão de incentivos fiscais milionárias do governo estadual às vinícolas da Serra Gaúcha envolvidas nos casos de situação análoga a escravidão que repercutiram nacionalmente no início do ano. O parlamentar afirmou nas redes sociais que o repasse de R$40 milhões representa uma falta de compromisso com os direitos humanos, além de representar uma priorização equivocada do avanço econômico local acima da dignidade dos trabalhadores. “Ou seja, compensa a utilização de mão de obra análoga à escravidão aqui no RS”, critica Radde.

Licenciamentos da Fepam

A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo recebe nesta segunda-feira a apresentação do diagnóstico dos trabalhos da subcomissão para tratar das fiscalizações, prazos e concessões de licenças da Fepam. Criado em maio deste ano, o grupo atuou para abrir os debates para o alinhamento de uma nova política industrial no estado, que torne o RS mais atrativo a investimentos capazes de impactar significativamente no desenvolvimento econômico e na geração de empregos.

Salário regional

O deputado Professor Bonatto, líder da Bancada do PSDB na Assembleia gaúcha, defende que a pauta que trata do reajuste do salário mínimo regional, a qual tramita atualmente na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, deve ser debatida sobre dois aspectos. O primeiro, leva em conta o reajuste de 10,6% já realizado em fevereiro deste ano, levando em conta os indicadores de desenvolvimento do RS no último período. O segundo, diz respeito ao índice concedido ao salário mínimo nacional e aos percentuais defendidos pelos sindicatos dos trabalhadores e pelas representações dos setores empresarias. Apesar de afirmar que a bancada do partido defende a manutenção da existência de um mínimo regional, ele vê como necessária a busca de um ponto de equilíbrio entre a proposta do Executivo estadual e as demandas dos trabalhadores. “Estamos abertos a discussão, mas entendemos que, por estar baseada na realidade dos indicadores de crescimento da economia gaúcha, a proposta do governo do Estado é adequada ao momento vivido”, afirma Bonatto.

Setembro verde

Durante esta semana a fachada do Palácio Farroupilha, sede do Parlamento gaúcho, estará iluminada com a cor verde em alusão à campanha Setembro Verde, que ocorre a partir do Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, celebrado no dia 27. A campanha, lembrada pela ação na Assembleia a partir de proposição da deputada Eliana Bayer (Republicanos), visa conscientizar a sociedade acerca do assunto e ampliar o número de doadores de órgãos no país.

Recolhimento de doações

A Assembleia gaúcha permanece com um ponto de coleta de doações para os gaúchos desabrigados pelas inundações no RS. São aceitos alimentos não perecíveis, materiais de higiene e limpeza, cobertores, materiais escolares, livros, colchões e roupas. Os itens arrecadados serão repassados pela Defesa Civil do Estado para distribuição a população afetada.

