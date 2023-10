Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

A fachada do Palácio Farroupilha estará iluminada de rosa durante este mês. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Votação precária

A deputada Bruna Rodrigues (PCdoB) criticou neste domingo a quantidade reduzida de urnas para as eleições do Conselho Tutelar em Porto Alegre na EEEF Afonso Guerrero Lima, local de votação da parlamentar. Em uma gravação publicada na plataforma X, Bruna expôs a disposição de uma única cabine para o depósito do voto para o pleito no local. Na postagem, a deputada questionou “a quem interessa não priorizar a votação do Conselho Tutelar”.

Cenário econômico

O presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Gustavo Victorino (Republicanos), palestrou na sexta-feira durante o Painel Liberdade para Empreender do 19º Congresso da Federação das Entidades Empresariais do RS e 2° Congresso Mulheres Empreendedoras, em Bento Gonçalves. Na fala, o parlamentar destacou o que descreve como difícil cenário atual de aumento de tributos para o governo arrecadar mais, apontando as consequências da ação para o varejo. Victorino apresentou ainda os projetos de lei voltados ao empreendedorismo que protocolou na Assembleia gaúcha. “O varejo são as veias que irrigam o corpo da economia e sem o varejo nada funciona e eu espero que o Brasil um dia faça o que já é realidade no exterior, que é tratar o consumidor como “sua excelência” e o varejo é o consumidor que compra da indústria, por isso almejo que nosso país trate os senhores com esse respeito que merecem”, destaca o deputado.

Sede própria

A deputada Luciana Genro (PSOL) encaminhou um ofício à Secretaria de Cultura do Estado solicitando uma sede para o CTG Guardiões do Rio Grande. O centro de tradições funcionou por 20 anos no bairro Partenon e, após ser obrigado a desocupar o prédio onde realizava suas atividades, passou a atuar na Restinga. A área inicial da entidade era onde originalmente funcionavam as antenas de rádio da polícia, mas com o passar dos anos, o espaço tornou-se obsoleto com a digitalização do serviço. Atualmente, por estar fixado em um local concedido por outra entidade cultural, o grupo busca a conquista de uma sede própria. “Queremos que o CTG possa ter uma sede própria com maior segurança para seguir realizando seu trabalho, em uma região mais próxima à que funcionava anteriormente, pois já tinham uma conexão com os moradores do Partenon”, defende Luciana.

Outubro rosa

A fachada do Palácio Farroupilha, sede da Assembleia Legislativa do RS, estará iluminada de rosa durante este mês em alusão à campanha Outubro Rosa. A ação, proposta na Casa pela deputada Delegada Nadine (PSDB), busca conscientizar sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, tipo da doença que mais mata a população feminina no país. Além do tema central, a campanha aborda ainda os direitos da mulher e a importância de olhar com atenção para a sua saúde.

Ampliação do FGTAS/SINE

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia aprovou o projeto de lei do deputado Kaká D’Ávila que amplia os serviços disponibilizados pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. O parlamentar propõe a realização de ações essenciais aos desempregados ou trabalhadores já encaminhados para vagas de emprego, como cursos de capacitação profissional, impressões gratuitas de currículos e assistência jurídica. “Hoje o SINE serve apenas para divulgar vagas de emprego, sendo que em muitos casos elas nem estão disponíveis em razão do atraso na atualização do cadastro do órgão”, avalia Kaká.

Exposição na ALRS

O Espaço Deputado Carlos Santos, do Parlamento gaúcho, recebe nesta semana a mostra “Sant’Ana do Livramento, 200 anos”, do fotógrafo Titi Kroeff. A exposição, realizada por iniciativa do deputado Rodrigo Lorenzoni, traz obras sobre as atividades dos tropeiros, as lidas campeiras e a Campanha Gaúcha.

