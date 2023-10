Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 13 de outubro de 2023

O deputado Valdeci Oliveira (PT) solicitou à presidência da Comissão de Saúde que encaminhe à Secretaria de Saúde um pedido de informações sobre os recursos alocados pelo Executivo ao Instituto de Cardiologia. (Foto: Arquivo/AL-RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Avaliação de atendimento

O deputado Valdeci Oliveira (PT) solicitou à presidência da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia que encaminhe à Secretaria Estadual de Saúde um pedido de informações sobre os recursos públicos alocados mensalmente pelo Executivo gaúcho ao Instituto de Cardiologia para a gestão do Hospital Regional de Santa Maria.

O parlamentar solicitou ainda um levantamento dos serviços atualmente prestados pela unidade e sua respectiva capacidade ociosa, de modo a avaliar o potencial do local em reduzir a superlotação de outras unidades hospitalares do município.

“Apesar da excelência, do empenho, da qualidade e dos investimentos federais lá realizados, o HUSM está sempre lotado, pois ele não dá conta da demanda regional existente. Porém, coincidentemente, temos o Hospital Regional que, apesar de ser um grande equipamento de saúde pública, planejado para se tornar referência na média e alta complexidade, tem uma ocupação menor que 50%, apresenta espaços e leitos vazios e, lamentavelmente, equipamentos que estão há meses encaixotados, que sequer foram instalados”, defende Valdeci.

Posicionamento contrário

A proposta do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em avaliar a redução da jornada de trabalho para quatro dias semanais é descrita como “péssima” pelo deputado Professor Cláudio Branchieri (Podemos).

Ao comentar sobre o assunto na tribuna da Assembleia nesta semana, o parlamentar destacou que a proposta deve impactar na produtividade da economia brasileira, reduzir o crescimento econômico e a renda dos trabalhadores, além de aumentar a inflação. “Não há absolutamente nenhum tipo de benefício nesse tipo de ideia”, destaca Cláudio.

Violência escolar

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos ouviu na quarta-feira a professora Magdalise Brenner, vice-diretora da Escola Estadual Jacob Arnt, em Bom Retiro do Sul, sobre o ataque que ela recebeu de um aluno na instituição.

A educadora foi feriada com uma faca no pescoço e relatou ao colegiado não ter recebido o apoio necessário do poder público após o episódio.

A deputada Luciana Genro (PSOL), proponente da oitiva, destacou que o ocorrido reflete o problema global de violência e atentados a escolas, e propôs cobrar medidas do governo estadual para prevenir situações do gênero.

“Surgiram propostas, iniciativas, discursos, mas concretamente nada foi feito até agora. Além de nos solidarizarmos, precisamos cobrar do governo protocolos de prevenção da violência dentro da escola e de acolhimento aos profissionais que vivenciam nessas situações”, destaca a parlamentar.

Caminhos de Caravaggio

A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade a inclusão do município de Vale Real no roteiro “Caminhos de Caravaggio”, trecho de 200 quilômetros que liga os Santuários de Caravaggio de Canela a Farroupilha.

O deputado Elton Weber (PSB), proponente do texto, destaca que o turismo religioso vem assumindo protagonismo econômico no município, que possui cinco quilômetros da rota em questão, a partir da peregrinação de fiéis de Nossa Senhora do Caravaggio que visitam a igreja em homenagem à Santa.

Homenagem à Bento

O deputado Guilherme Pasin (PP) homenageou nesta semana no plenário da Assembleia gaúcha os 133 anos de emancipação política e administrativa do município de Bento Gonçalves, onde atuou durante dois mandatos como prefeito.

O parlamentar destacou seus votos de progresso para a cidade, destacando as atividades locais de relevância, como a produção de uva e vinho, além da indústria de móveis e turismo.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2023-10-13